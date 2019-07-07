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Habib yeni rakibiyle karşı karşıya geldi, ortalık bir anda karıştı

Avar asıllı müslüman dövüşçü Habib Nurmagomedov ve ABD'li dövüşçü Nate Diaz'ın kavgası, güvenlik görevlilerin araya girmesiyle son anda önlendi.

07 Temmuz 2019 Pazar 17:06

UFC'nin ilk Rus ve ilk Müslüman şampiyonu Habib Nurmagomedov ile ABD'li UFC dövüşçüsü Nate Diaz Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da karşı karşıya geldi. Jon Jones ve Thiago Santos arasındaki mücadeleyi izlemek için salona gelen ikili, yerlerine otururken gergin anlar yaşanadı.

İddiaya göre Diaz, Nurmagomedov ve takımının yanından geçerken Rusça bir şeyler söyledi. Bunun üzerine Diaz'a eliyle gitmesini söyleyen Nurmagomedov, ABD'li dövüşçünün üzerine yürümesi ile yerinden fırladı.

Güvenlik görevlileri son anda yetişti

İki dövüşçü birbirilerine yönelince güvenlik görevlileri hızlı hareket ederek sporcuları durdurdu. Görevliler ikilinin arasında hakaretlerle başlayan tartışmanın fiziksel temasa dönüşmeden önlendiğini belirtti. Diaz Ağustos'ta Kaliforniya'daki UFC 241'de Anthony Pettis ile yüzleşmeye hazırlanıyor. Son rakibi McGregor'u deviren Nurmagomedov ise, eylül ayında Abu Dabi'de düzenlenecek UFC 242'de Dustin Poirier'e karşı koruyacak.

 

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 17:06
  1. Habib Nurmagomedov
  2. ABD
  3. Nate Diaz

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