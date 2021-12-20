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Medya

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya kararı! Fatih Altaylı da açıklama yaptı

Canlı yayında İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atan Habertürk sunucusu Muharrem Sarıkaya, bu sabah Gün Başlıyor programına katılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 09:58:00 -
Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya kararı! Fatih Altaylı da açıklama yaptı

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Sarıkaya'nın bu çirkin saldırısı tepkilere yol açtı. Olayın ardından Muharrem Sarıkaya, sosyal medya hesabından özür açıklaması yaparken, Fatma Şahin ise Sarıkaya'nın tepkisinin çok yanlış olduğunu ve kendisine düşüncelerini ilettiğini belirtti.

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Habertürk'ün nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyordu.

Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, hafta içi her sabah katıldığı Habertürk’teki Gün Başlıyor Programı yayınına çıkmadı.

Fatih Altaylı'nın açıklaması

Konuyla ilgili konuşan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Muharrem Sarıkaya’ya program yaptıran ben değilim ki görevine ben son vereyim. Yaptığı şeyin kabul edilebilir tarafı olmadığı aşikar. Kendinden daha alt pozisyonda çalıştığını düşündüğü kişilere kötü davrananları hiç sevmediğimi söyleyebilirim" dedi.

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