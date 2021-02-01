  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Habertürk'ten bir sansür daha: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hatalı yapılaşmasına dikkat çeken Prof. Ercan yayından alındı
Medya

Habertürk'ten bir sansür daha: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hatalı yapılaşmasına dikkat çeken Prof. Ercan yayından alındı

Depremin konuşulduğu Habertürk canlı yayınında İzmirli yöneticilerin hatalı yapılaşmalarına dikkat çeken Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Hülya Hökenek tarafından alelacele yayından alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 15:40:00 - 2021-02-01 15:56:43

İzmir'de sabah saatlerinde art arda meydana gelen depremler, haber kanalarının da en önemli gündem maddesiydi. Habertürk canlı yayınında önceki gün Sabah yazarı Hilal Kaplan'ı yayından alan Hülya Hökenek, bu kez de Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan'a sansür uyguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirince sansüre uğradı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüme aykırı yapılaşmalarına dikkat çeken Prof. Ercan, "İzmir'in büyükşehir ve yerel yönetimleri ne yazık ki kentsel dönüşüme aykırı olarak, bana göre kent suçu işleyerek İzmir'in beslenme alanları olan Karşıkaya, Çiğli, Bostanlı, Mavişehir, Menemen ve aynı zamanda Bayraklı ve Bornova kesimlerini yapılaşmaya açmışlardır. Bu kente karşı işlenen bir suçtur açıkça söyleyeyim." dedi.

Alelacele yayından aldı

Önceki gün İsmail Saymaz ve Habertürk yöneticileri hakkındaki gerçekleri yüzlerine vuran Sabah yazarı Hilal Kaplan'ı yayından alan Hökenek, bu kez de İzmir yöneticilerinin bazı hatalarına dikkat çeken Prof. Ercan'ı alelacele yayından aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fetö kanalında bir pkk lı

Bu çökelek beyinli pkk lı olduğunu artık gizleme gereği duymuyor.Bu tv kanali Fetö nün emrindedir
  • Yanıtla

fasist fetocu amerikan STV-BUGUN TV nin yeni versiyonu!!!! BRAVO HILAL KAPLAN maskelerini dusurdugun icin

t.ciner aciklama yapmali su kasetletehdit isi nedir, neden f.altayli fetö aleyhine attigi manseti yayindan kaldirdi ve haberturk dogru haber icin ozur diledi!?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Bir ilimizde petrol aranacak! Süre resmen uzatıldı
Gündem

Bir ilimizde petrol aranacak! Süre resmen uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararına göre Türkiye Petrolleri Anon..
Düşman içerde! Abluka altına alınan Bosna'da cumhurbaşkanından skandal çıkış! Hırvatlar için kendi bakanını...
Dünya

Düşman içerde! Abluka altına alınan Bosna'da cumhurbaşkanından skandal çıkış! Hırvatlar için kendi bakanını...

Bosna'nın Sırp Cumhurbaşkanı Milorad Dodik, Peljesac Köprüsü için Hırvatistan'a nota veren Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i k..
Can Ataklı yine şaşırtmadı: Terör örgütü diyemem
Gündem

Can Ataklı yine şaşırtmadı: Terör örgütü diyemem

Tele 1 sunucusu Can Ataklı, Suriye’nin kuzeyinde terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PYD’nin elinde bir belge olmadığı için kendisinin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay