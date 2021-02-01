Habertürk'ten bir sansür daha: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hatalı yapılaşmasına dikkat çeken Prof. Ercan yayından alındı

İzmir'de sabah saatlerinde art arda meydana gelen depremler, haber kanalarının da en önemli gündem maddesiydi. Habertürk canlı yayınında önceki gün Sabah yazarı Hilal Kaplan'ı yayından alan Hülya Hökenek, bu kez de Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan'a sansür uyguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirince sansüre uğradı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüme aykırı yapılaşmalarına dikkat çeken Prof. Ercan, "İzmir'in büyükşehir ve yerel yönetimleri ne yazık ki kentsel dönüşüme aykırı olarak, bana göre kent suçu işleyerek İzmir'in beslenme alanları olan Karşıkaya, Çiğli, Bostanlı, Mavişehir, Menemen ve aynı zamanda Bayraklı ve Bornova kesimlerini yapılaşmaya açmışlardır. Bu kente karşı işlenen bir suçtur açıkça söyleyeyim." dedi.

Alelacele yayından aldı

Önceki gün İsmail Saymaz ve Habertürk yöneticileri hakkındaki gerçekleri yüzlerine vuran Sabah yazarı Hilal Kaplan'ı yayından alan Hökenek, bu kez de İzmir yöneticilerinin bazı hatalarına dikkat çeken Prof. Ercan'ı alelacele yayından aldı.