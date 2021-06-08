Habertürk'ten aşı olmayan için 'yasaklar getirilsin' çağrısı! Bakın yayına kimleri çıkardılar

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Aşı olmayanlar ile ilgili günlük yaşamda kısıtlama getirilmesinin gündemde olduğunu iddia eden Habertürk, vatandaşların özgürlüğüne müdahale edilmesini isteyerek yönlendirme bir yayın gerçekleştirdi.

Meclis'e cumhurbaşkanı seçtirtmeyen Sabih Kanadoğlu'nun oğlu da babası gibi yasakçı çıktı

Serap Belet'in sunduğu Habertürk Ana Haber'de, 2007'de uydurulan ve Meclis'te AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirtmeyen 367 garabetinin mimarı Sabih Kanadoğlu'nun oğlu Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu ile aynı kanalda önceki yayınlarda hükümetin vaka sayılarının gerçek olmadığını ve sayıların çok fazla olduğunu iddia ederek korku pompalayan Prof. Dr. Sıla Akhan yayına çıkarıldı.

Kamu kurumlarına giriş yasağından seyahat yasağına varıncaya kadar kısıtlama istediler

Algı yönetimiyle bilinen ve kısıtlamaların gündemde olduğunu iddia ederek yönlendirmelerde bulunan Habertürk'te sunucu tarafından sorulan sorulara cevap veren Kanadoğlu ve Akhan, aşı olmayanlara yönelik özgürlükleri kısıtlayan yasaklar istemesi dikkat çekti.

Babasından geri kalmayan Korkut Kanadoğlu, yasal düzenlemelerle halkın aşı olmayan kesiminin özgürlüklerinin engellenebileceğini ve vatandaşların aşı yaptırmaya zorlanabileceğini söyledi.

Rotary Kulübü üyesi Bingür Sönmez'in "Sokağa bile çıkamayacaklar" sözlerini hatırlattı

Öte yandan gündeme getirilen bu yasaklar, Rotary Kulübü bağlantısıyla bilinen ve mason olduğu iddia edilen Prof Dr. Bingür Sönmez'i akıllara getirdi.

Rotary Kulübü'nde 'hokkabazlık' yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla kayıplara karışan Bingür Sönmez, yine Habertürk'te çıktığı yayınlarda halka korku pompalamıştı.

Yine Bingür Sönmez, aşı olmak istemeyenleri "Aşı olmayanlara yaşama şansı verilmeyecek" sözleriyle tehdit etmiş ve bütün vatandaşlar için "Köpek gibi aşı olacaklar" demişti.