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Gündem Habertürk’te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısızlık!
Gündem

Habertürk’te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısızlık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı canlı müzikle ilgili sınırlama kararının değerlendirildiği Habertürk'te tepki çeken anlar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 17:47:00 -

1 Temmuz itibarıyla, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele önlemlerinde normale dönüş başlıyor.

Bu kapsamda sokak kısıtlamaları sona erecek ancak canlı müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekilecek. Muhalefet ve beslemeleri ise müziğin tamamen yasaklandığı algısı yaptı.

Habertürk'te cumhurbaşkanına saygısızlık!

Dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar Habertürk'teki canlı yayın programında değerlendirildi.

Konuk Avukat Serkan Toper algıların sonucunda oluşturulan tartışmaların topluma bir şey kazandırmayacağını ifade ederek Fazıl Say'ın Alaçatı'da yüksek sesle müziğe karşı çıktığını söyledi. Toper, "Fazıl Say bile karşı çıktı. Yüksek ses müziği hayat tarzı ile bağdaştıramayız" dedi.

Sert bir ses tonuyla araya giren Habertürk spikeri Afşin Yurdakul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karara tepki gösterdi ve Fazıl Say'ı kastederek "Onun yaptırım gücü" dedi. 

Erdoğan'ı eleştirmek için Say örneğine bile karşı çıkan spikerin, canlı yayındaki tavrı tepki çekti.

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Yorumlar

Putsavar

gürültü, zina, alkol, uyusturucu sonucunda olusan p.cler, kazalar, cinayetler ve masraflarini millet olarak ödemek istemiyoruz. defolun avrupaya kis kis...
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BK

avrupada saat 22:00-10:00 arası hiç kimse ne gürültü ne canlı müzik yapamaz elektrik süpürgesini,çamaşır makinesi dahi çalıştıramazsınız hal böyle Türkiye,de neden bukadar problem yapıyor bu sözde gazeteci veya sunucu bunuda anlamak mümkün değil
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