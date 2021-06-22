Habertürk’te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygısızlık!

1 Temmuz itibarıyla, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele önlemlerinde normale dönüş başlıyor.

Bu kapsamda sokak kısıtlamaları sona erecek ancak canlı müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekilecek. Muhalefet ve beslemeleri ise müziğin tamamen yasaklandığı algısı yaptı.

Habertürk'te cumhurbaşkanına saygısızlık!

Dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar Habertürk'teki canlı yayın programında değerlendirildi.

Konuk Avukat Serkan Toper algıların sonucunda oluşturulan tartışmaların topluma bir şey kazandırmayacağını ifade ederek Fazıl Say'ın Alaçatı'da yüksek sesle müziğe karşı çıktığını söyledi. Toper, "Fazıl Say bile karşı çıktı. Yüksek ses müziği hayat tarzı ile bağdaştıramayız" dedi.

Sert bir ses tonuyla araya giren Habertürk spikeri Afşin Yurdakul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karara tepki gösterdi ve Fazıl Say'ı kastederek "Onun yaptırım gücü" dedi.

Erdoğan'ı eleştirmek için Say örneğine bile karşı çıkan spikerin, canlı yayındaki tavrı tepki çekti.