Habertürk’le ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Flaş açıklama geldi

Gazeteci Ali Çağatay, sosyal medya hesabından “Türkiye’nin en büyük medya gruplarından Ciner Medya satış için masada. Turgay Ciner’e ait Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve diğer medya organları el değiştiriyor. Mehmet Cengiz (Cengiz Holding) ve Fuat Tosyalı (Tosyalı Grubu), Ciner’le görüşmelere başladı" iddiasını ortaya atmıştı.

Söz konusu iddiaya Habertürk‘ten yalanlama geldi.

Habertürk‘ten yapılan açıklamada "Bir sosyal medya hesabından paylaşılan Ciner Yayın Holding’e ait Habertürk, Show TV, Bloomberg HT kanallarının bazı gruplarla satışı için masada olduğu şeklindeki iddia asılsızdır. Gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.



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