  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Solcu T 24’ten ince gönderme: Gültekin Uysal'ı kadın yaptılar

Türk bayrağını yerde gören HÜDA PAR'lılar bakın ne yaptı! Sosyal medyayı sallayan anlar

İmamoğlu'nun yalancılığı sosyal medyada gündem oldu! Bankamatik başkan ne oldu?

Ukrayna ülkesi İran’a 50 yıllık süreyle yaptırım uygulama kararı alacağız diyerek duyurdu! Yeni bir gelişme

AB ülkesi sürpriz kararı duyurdu: Türkiye'den elektrikli otobüs satın alacağız

Rusya dünyaya duyurdu: Uzun menzilli silahla vuruldu

Erdoğan'ın zaferi sonrası İmamoğlu gündem oldu

AK Partilileri 'TRT canlı yayınında yargılayacağız' diye tehdit eden CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hayalleri suya düştü!

"Burada ilk defa böyle bir manzara var" dedi! Mansur Yavaş'a tepki: Ankara'yı ihmal etti

Necmettin Batırel'den dolar ve Mehmet Şimşek kulisi! Herkesi şaşırtan bir gelişme olacak
Gündem Habertürk’le ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Flaş açıklama geldi
Gündem

Habertürk’le ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Flaş açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-29 22:33:00 -
Habertürk’le ilgili o iddia gündemi sarsmıştı! Flaş açıklama geldi

Habertürk, Ciner Yayın Holding’e ait kanalların satışa çıkarıldığı iddiasını yalanladı.

Gazeteci Ali Çağatay, sosyal medya hesabından “Türkiye’nin en büyük medya gruplarından Ciner Medya satış için masada. Turgay Ciner’e ait Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve diğer medya organları el değiştiriyor. Mehmet Cengiz (Cengiz Holding) ve Fuat Tosyalı (Tosyalı Grubu), Ciner’le görüşmelere başladı" iddiasını ortaya atmıştı.

Söz konusu iddiaya Habertürk‘ten yalanlama geldi.

Habertürk‘ten yapılan açıklamada "Bir sosyal medya hesabından paylaşılan Ciner Yayın Holding’e ait Habertürk, Show TV, Bloomberg HT kanallarının bazı gruplarla satışı için masada olduğu şeklindeki iddia asılsızdır. Gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23