Habertürk TV'nin ilk başörtülü spikeri bakın hangi bakanın yeğeni çıktı
Habertürk TV'de ilk başörtülü spiker Büşra Akın Dinçer, haber sunmaya başladı. Aynı zamanda Recep Akdağ’ın yeğeni olan Dinçer, kanalın hafta sonu bültenini sunacak.
Habertürk TV'de dış haberler editörü olarak çalışan Büşra Akın Dinçer bugün ilk deneyimini gerçekleştirdi. Böylece Dinçer, Habertürk TV’nin ilk başörtülü spikeri oldu.
Büşra Akın Dinçer, Habertürk TV’de hafta sonu bültenini sunacak.
Aynı zamanda, Büşra Akın Dinçer, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yeğeni.