  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz Saray’dan Putin'e gözdağı! Biden'in çağrısını kabul etmesi Rusya'nın çıkarına olur

16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Kremlin açıkladı! İşte Putin'in serveti

Başkan Kavcıoğlu'ndan '128 milyar dolar' tepkisi: Bildikleri halde...

Mahmut Tanal bugün 128 Milyar dolar provokasyonu yapıyor ama... Bank Asya'da hesap açarak FETÖ'nün yok ettiği milyonlarca doların üzerini örtmeye çalışmıştı

Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Dendias açıklaması!

Koronavirüslü çocuklar ilk kez görüntülendi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar! "Artık müzakere etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem'den flaş kripto para açıklaması: Yeni düzenlemeler yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! Doğu Akdeniz mesajı
Medya Habertürk Tv'de skandal: İftar saatini Sovyetler Birliği marşı ile duyurdular!
Medya

Habertürk Tv'de skandal: İftar saatini Sovyetler Birliği marşı ile duyurdular!

28 Şubat'ın medya ayaklarından Fatih Altaylı yönetimindeki Habertürk Tv, iftar saatlerini Sovyetler Birliği Marşı eşliğinde duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 02:57:00 - 2021-04-17 03:00:16

28 Şubat postmodern darbe sürecinin medya tetikçilerinden Fatih Altaylı yönetimindeki Habertürk Tv, yeni bir skandala daha imza attı.

İftar saatlerini Sovyetler Birliği marşı ile duyurdular

Habertürk Televizyonu'nun Türkiye genelindeki iftar saatlerini duyurduğu anlarda, Sovyetler Birliği'nin marşı dinletildi. Skandal görüntüler hayretle karşılanırken, Sovyet marşının çaldığı esnada, KJ'de, 104 vesayetçi amiral eskisine ilişkin bir gelişmenin yer alması da ayrıca dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çukurova fatih'i

Allah hepsinin belası nı versin inşallah chp ve yandaş partiler ama diyorumki zalimler için yaşasın cehennem bu vatan haini nı görevden alın bu yüzsüzleri ifşa edecek savcılar hakimler sizleri göreve davet ediyorum aldığınız maaşlarınızın hakkını verin yoksada haram zıkkım olsun
  • Yanıtla

İzleme ! Kanalı sil !

Adı geçen tv kanalını hiç izlemiyorum siz de öyle yapın vesselâm..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye Ukraynalı motor firmasını satın alabilir
Teknoloji

Türkiye Ukraynalı motor firmasını satın alabilir

Çin'in uzun yıllardır satın almak isteyip ABD'nin baskısı nedeniyle alamadığı Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich'in yüzde 50 hissesi Türki..
Yalanları ellerinde patladı! Bakan Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaşan bakın kim çıktı
Siyaset

Yalanları ellerinde patladı! Bakan Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaşan bakın kim çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Selçuk Paker'in annesinin evinde iftar yaptı. Burada şehidimizin sec..
Cüneyt Özdemir sapkınlığı böyle destekledi: Onurlu, dimdik bir duruş'
Gündem

Cüneyt Özdemir sapkınlığı böyle destekledi: Onurlu, dimdik bir duruş'

Aşk-ı Memnu ve Kuzey Güney gibi toplum ahlak yapımıza savaş açan yapımların mimarı Ece Yörenç'in yazdığı son dizi, içindeki eşcinsel içerik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay