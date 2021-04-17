Habertürk Tv'de skandal: İftar saatini Sovyetler Birliği marşı ile duyurdular!
28 Şubat'ın medya ayaklarından Fatih Altaylı yönetimindeki Habertürk Tv, iftar saatlerini Sovyetler Birliği Marşı eşliğinde duyurdu.
28 Şubat postmodern darbe sürecinin medya tetikçilerinden Fatih Altaylı yönetimindeki Habertürk Tv, yeni bir skandala daha imza attı.
İftar saatlerini Sovyetler Birliği marşı ile duyurdular
Habertürk Televizyonu'nun Türkiye genelindeki iftar saatlerini duyurduğu anlarda, Sovyetler Birliği'nin marşı dinletildi. Skandal görüntüler hayretle karşılanırken, Sovyet marşının çaldığı esnada, KJ'de, 104 vesayetçi amiral eskisine ilişkin bir gelişmenin yer alması da ayrıca dikkat çekti.