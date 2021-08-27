Habertürk TV'de hadisli çağrı: ABD'ye yardımcı olmalıyız

Afganistan'ın ele alındığı canlı yayında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, bir hadisle örnek vererek ABD'ye bu coğrafyada yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün'ün açıklamaları şöyle:

Bu bölgenin halkları geleceği ne olursa olsun dış güçlerin bu ülkeye müdahale etmesini istemiyor. SİHA'larla Afganistan'da öldürdüğü yüzlerce kişinin karşılığı olarak binlerce insan gidip Taliban'a katılıyordu. 1 milyon Afgan'ın öldürüldüğü söyleniyor. Şiddet şiddeti doğurur, bu yazgı o bölgenin kaderine dönüştü. Keşke dış güçler bu bölgeye diplomasi diliyle sarılsa, bu coğrafyada bu kültür gelişmedi. Bu coğrafyaya proaktif tarzda coğrafyanın kaderini nasıl değiştirebilir diye çalışmak lazım. ABD'ye de yardımcı olmak lazım. İnanın bu bölgeyi farklı kültürleri bilmezler. Biz biliyoruz. Selçuklu da biliyordu.

"Ülkenize gidin diye yol gösteririz"

Prof. Dr. Mehmet Şahin araya girerek, "Amerikalılara en iyi yardım yol gösterebiliriz. Ülkenize gidin diye" dedi.

Evet doğru söylüyorsunuz Peygamber efendimizin bir hadisi var. Diyor ki, mazlum kardeşinize de zalim kardeşinize de yardımcı olun diyor. Sahabe diyor ki, 'Ya Resululah mazlumu anladık da zalime nasıl yardımcı olacağız.' Peygamberimiz, 'zulmetmesini engelleyin diyor.' Biz bu bağlamada Mehmet Hocanın dediği gibi yardımcı olacağız.