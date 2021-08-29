Habertürk Tv'de Enverland-Mustafaland tartışması!

Yeniakit.com.tr

Habertürk Tv canlı yayınında, Fatih Altaylı ile program konuğu Tarihçi Doç. Dr. Ahmet Kuyaş arasında "Diktörlük" tartışması yaşandı. Kuyaş, bir dönem ülkenin adının "Enverland" olduğunu söyleyen Altaylı'ya, "Bir dakika. Enverland oldumu hayır da Mustafaland olduğu zaman niye evet oluyor. Ben onu anlamıyorum bir de." diye cevap verdi. Altaylı, Doç. Dr. Kuyaş'ın sözleri karşısında adeta "şok" yaşadı. Fatih Altaylı, Mustafa Kemal için şu yorumu yaptı: "Aydınlanmacı diktatörlük deniyor ona."

Programın ilgili bölümünde geçen diyalog şöyle oldu:

Tarihçi Doç. Dr. Ahmet Kuyaş: "Bakın Hakimiyet-i Milliye 1909'da ortaya çıktı."

Fatih Altaylı: "Peki biz 1905'te mi çıktı dedik?"

Tarihçi Doç. Dr. Ahmet Kuyaş: "Siz 1919-20 gibi dediniz."

Prof. Dr. Zafer Toprak: "Anayasa kitapları öyle demiyor. Anayasa kitapları, Hakimiyet-i Milliye konusunda ne tür evlerden geçildiğini ortaya koyuyor."

Tarihçi Doç. Dr. Ahmet Kuyaş: "Tarihi hukukçulardan öğrenecek değiliz. Ama Padişah 5. Mehmed, meclisten ne gelirse altına imzayı basıyor."

Prof. Dr. Zafer Toprak: "Sen ittihatçıların diktatısını söylüyorsun."

Tarihçi Doç. Dr. Ahmet Kuyaş: "Demek ki oluyormuş."

Fatih Altaylı: "Çünkü o sırada ülkenin adı zaten Enverland."

Tarihçi Doç. Dr. Ahmet Kuyaş: "Bir dakika. Enverland oldumu hayır da Mustafaland olduğu zaman niye evet oluyor. Ben onu anlamıyorum bir de."

Fatih Altaylı: "Mustafaland ne zaman olmuş ki?"

Tarihçi Doç. Dr. Ahmet Kuyaş:"1922-23'ten itibaren. Unutmayın. Bu bir diktatörlük. Ama jakoben bir diktatörlük."

Fatih Altaylı: "Aydınlanmacı diktatörlük deniyor ona."

Tarihçi Doç. Dr. Ahmet Kuyaş: "Zafer o Rahmetli hukukçuların, Tarık Zafer falan, onların o Kemalist hukuk anlayışı, çok rica ederim yani, bu olacak şey değil."