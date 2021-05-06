Habertürk Fatih Altaylı'ya yapamadığını Bülent Aydemir'e yaptı

Daha önce defalarca skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, MHP ile yaşanan gerilimin ardından kovuldu. Aydemir, dindar insanlara ve doğrudan İslam’a yönelik tepki çeken sözler sarf ettikten sonra, Habertürk yönetimi Aydemir hakkında herhangi bir karar almamış, kılları dahi kıpırdamamıştı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Habertürk’teki gelişmeler de masaya yatırıldı.

“Habertürk veya diğer kanallar olsun, birçoğu AK Parti ve MHP karşıtı. Veya ortak özelliğimiz olan dindar insan karşıtı. Böyle kişileri çağırıp orada konuşturuyorlar. Bu ilk defa olan bir şey değil.” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, “Özür dilesin, diye dün Bülent Aydemir'in bir çağrısı olmuş. Ebru Baki'nin yaptığının yanlış olduğunu söyleyen MHP'li isme Habertürk'te özür dile diyerek bir çağrı yapıyor. Ama daha evveliyatında ben Bülent Aydemir'in dindar insanlara karşı yaptığı saldırıları biliyorum.” diye konuştu.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“O tarihlerde biz de burada dile getirdik. O tarihlerde Turgay Ciner bir adım atmadı; bu kişinin dindar insanlara karşı yaptığı saygısızlıklarla ilgili. Geldik, hemen hemen iki programdan birisinde Devlet Bahçeli'ye övgüler düzen Bülent Aydemir şimdi bu noktada. Demek ki küçük bir hatasını bile affetmeyen bir MHP yönetimi karşısında var ki o özür dileme tartışması sonrasında istifa etmek veya görevden alınmak zorunda kalındı. Benim açımdan önemli olan, dindar insanlara karşı çok daha ağır saygısızlıklar yapıldığı zaman harekete geçmeyen o kanalın yöneticileri, şimdi MHP ile artık nasıl bir ilişkileri varsa veyahut da neyden çekiniyorlarsa, yaptıkları yanlış işlerin gündeme gelmesinden mi korkuyorlar nedir bilemiyorum, böyle çok daha hafif tartışmalarda görevden almayla sonuçlandırmaları benim de garibime gitti.”

“Dönerse şaşırmayın”

“İki gün sonra da dönerse de hiç şaşırmayın, halleder işini, şunla bunla görüşür, özür dile, derken kendisi özür diler sonra gider görevine kaldığı yerden devam eder.” diyen Karahasanoğlu, “Bunların anlayışında bu hakimdir. Benim için önemli olan, bir partinin yöneticisine veya bir partiye yönelik saygısızlıklardan ziyade önemli olan dindar insanlara karşı yapılan saygısızlıklardır. İslam’ın tekrar revize edilmesi yönünde çağrıları olmuştu. Bülent Aydemir’in, din adamları toplansın, kurallara bir baksınlar, vesaire diye çağrıları olmuştu, hadsiz bir şekilde. E sen kimsin de İslam alimleri toplansın, kuralları gözden geçirsinler diye bir söz sarf edebiliyorsun? Hatta sonraki günlerde, ben olduğum yerdeyim, diye inadına açıklamalar yapmıştı. Habertürk kanalı bir adım atmadı.” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’ya yapamadıklarını Aydemir’e yaptılar

Habertürk’ün Fatih Altaylı’ya aynı tutumu sergileyemediğinin altını çizen Ali İhsan Karahasanoğlu, “Aynı Habertürk kanalı, Fatih Altaylı’nın iki günde bir Fahrettin Koca ile hem röportaj yapıp ertesi gün de ‘yoğun bakım yatak sayısı tamamen doldu, insanlar hastaneye gidip geri dönüyor’ diye attığı yalanları Habertürk’te insanlara izletiyorlar. Onunla ilgili bir adım atılmıyor ama daha hafif görmüşler demek ki Ankara Temsilcisi’ni, onu görevden almış oldular.” diyerek sözlerini sürdürdü.