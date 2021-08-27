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Gündem Habertürk canlı yayınında ilginç ses! Kimse ne olduğunu anlamadı
Gündem

Habertürk canlı yayınında ilginç ses! Kimse ne olduğunu anlamadı

Habertürk'te daha önce bir canlı yayın sırasında ortaya çıkan 'ilginç ses' vakası dün akşam yeniden yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 12:12:00 -

Habertürk canlı yayında Prof. Dr. Ahat Andican konuşurken duyulan ses sosyal medyada olay oldu. Pek çok kullanıcı duyulan sesi "ikinci gaz çıkarma vakası" olarak yorumladı.

Habertürk ekranlarında daha önce yaşanan "gaz çıkarma" krizine bir yenisi daha eklendi.

Canlı yayında Prof. Dr. Ahat Andican konuşurken duyulan ses sosyal medyayı karıştırdı.

İlk değil

Geçtiğimiz aylarda da Veyis Ateş’in sunduğu bir programda güvenlik uzmanı Mete Yarar konuşurken canlı yayına yansıyan ses, gündem olmuştu.

 

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