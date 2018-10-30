Habersiz botoks yaptırdığını gördü, kocasını dövdü!
İstanbul'da kocasının kendisinden habersiz 'botoks' yaptırdığını gören hemşire Emine A. hakaret ederek eşini dövdü. Darp raporu alan koca, Emine A.'dan şikayetçi oldu.30 Ekim 2018 Salı 09:32
Zeytinburnu'nda özel bir hastanede amir olarak çalışan Hasan A. (40), aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Emine A. (33) ile evliydi. Kocasının kendisinden habersiz, botoks yaptırdığını gören Emine A., tepki gösterdi.
Tartışma sırasında genç kadın kocasını darp etti ve "40 yaşından sonra azdın." şeklinde sözler sarf etti. Hastaneden darp raporu alan Hasan A., eşinden şikâyetçi oldu.
Emine A. doğruladı
Kadının olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Emine A., yaşanan tartışmayı doğruladı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda genç kadın hakkında, "Eşe karşı yaralama ve hakaret" suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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