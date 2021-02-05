“Haberleşmede yerli ve milli yazılımları desteklemeliyiz”

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Yumuşak, “İletişim uygulamaları bize ücretsiz iletişim imkânı sunarken, bilgilerimiz, haberleşmemiz ve paylaşımlarımız güvende mi sorularını da akıllara getiriyor. Bu soruların cevapları hukukî ve teknolojik olarak iki şekilde incelenebilir. Hukukî boyutu ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, şirketlere/şahıslara ciddi yaptırımlar getirirken, ikinci boyutta teknik güvenlik ve gizlilik konusu da ciddi önem taşıyor” dedi. “Yerli ve açık kaynak yazılımların desteklenmesi, bir millî güvenlik meselesi olan yazılım güvenliği konusunda ülkemizi güçlendirecektir” görüşünü dile getiren Yumuşak, “Ülke içi haberleşme kanallarının yabancı yazılımlar üzerinden yapılması, bilgilerin tamamen ülke dışı saklama alanlarında barındırılması, haberleşme güvenliğimiz için tehdit oluşturuyor. Yerli yazılımları desteklememiz gereken bu süreçte, ülke olarak yerli haberleşme ürünlerinin stratejik olarak desteklenmesi ve kullanılması bizi yabancı şirketlerin bağımlılığından kurtaracaktır” diyerek güvenlik noktasında, açık kaynak kodlu ve yerli yazılımların önemine dikkat çekti.