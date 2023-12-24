Haberleri Starbucks bardağıyla sunan TGRT spikeri kapı dışarı edildi

Hafta sonu haberlerini sunan TGRT Haber spikeri Meltem Günay'ın masasına koyduğu katil İsrail destekçisi Starbucks'ın bardağı tepkileri de beraberinde getirdi. Milletin hassas duygularını hiçe sayarak skandal yayına imza atan spikere ilişkin TGRT Haber'den açıklama geldi.

Kanal yaptığı açıklamada Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildiğini belirtti.

Spiker Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TGRT Haber TV'nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay'ın önünde Starbucks'a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV'de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir.

"Sunucu ve yönetmenin eylemini kınıyoruz"

Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir.Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. TGRT Haber TV A.Ş."