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Spor Haberi tıkla Ronaldo’nun ne zaman bırakacağını öğren!
Spor

Haberi tıkla Ronaldo’nun ne zaman bırakacağını öğren!

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini bitirmeyi düşünmüyor ve Euro 2024'te oynamak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 16:31:00 -
Haberi tıkla Ronaldo’nun ne zaman bırakacağını öğren!

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini bitirmeyi düşünmüyor ve Euro 2024'te oynamak istiyor.

Portekiz'in Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından eleştirilerin merkezine oturan Cristiano Ronaldo, milli takımından vazgeçmiyor.

Turnuva öncesi Manchester United ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Ronaldo'nun hangi takımda kariyerine devam edeceği ise merakla bekleniyor.

Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklife olumsuz bakan dünyaca ünlü yıldız, milli takımı için Avrupa'da kalmayı düşünüyor.

Futbolu bırakmayı düşünmeyen 37 yaşındaki futbolcu, yeni hedef olarak kendine 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı belirledi.

Teknik direktör ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlara rağmen milli takım kariyerini sürdürmek isteyen Ronaldo, kariyerini unutulmaz bir sonla bitirmenin planlarını yapıyor.

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in EURO 2016 zaferinde büyük bir pay sahibi olmuştu.

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