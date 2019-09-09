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Haber yerel..Karaova’yı canlandıracak hizmet binası açıldı

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü düğün gibi bir etkinlikle açıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:28
Haber yerel..Karaova’yı canlandıracak hizmet binası açıldı

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü düğün gibi bir etkinlikle açıldı. Davul zurna eşliğinde halk oyunları gösterisi ve çiftçilerin konuştuğu programda konuşan Başkan Aras, “Bundan sonra Karaova’da üretilecek ürünler Bodrum merkezinde açılacak markette uygun fiyatla satılacak” dedi.


Bir süredir Mumcular Mahallesinde alt yapı çalışmaları gerçekleştirilen Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü hizmet binası açılışı coşkulu bir programla yapıldı. Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Turgay Kaya, Önder Batmaz, Ummahan Yurt, Birim Müdürleri, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış programı Mumcular Mahallesi Atatürk Meydanında gerçekleşti.


Karaovalı çiftçilerden, 86 yaşındaki Yılmaz Yılmaz ve Mehmet Vuran’ın konuşmalarıyla başlayan açılış programında, bölgede geçmişten bugüne tarım hizmetleri değerlendirildi.


“Bu topraklara sahip çıkarak toprağa olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Karaova-Der Başkanı Ali Öztürk, 5.’si düzenlenen Bağbozumu Şenliğinde üretici ile tüketiciyi yan yana getirdiklerini ifade etti.



Müdürlük görevlileri çiftçilere yerinde hizmet verecek


Açılış programında seyircilerin arasında bulunan yabancı turistlerle kısa bir sohbet ederek konuşmasına başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgede hala tarımsal işlerle uğraşanlar varken bu fırsatı değerlendirmek zorunda olduklarını belirterek şunları söyledi: “Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurmakla kalmayacağız, konularında uzman görevlilerimizle 24 saat vatandaşımıza hizmet sağlayacağız. Çiftçilerimizin bir ilaç yazdırabilmek için zaman ve para kaybetmesini istemiyoruz. Konusunda uzman arkadaşımız gerekli reçeteyi yazarak çiftçilerimiz hizmetinde olacak. Müdürlüğümüzde görevli Veteriner Hekimimiz yerinde hayvan sahiplerini ziyaret ederek, küçük ve büyükbaş hayvanlarla ilgili ne gerekiyorsa yapılacak. Önemli olan bir diğer konuda, Karaova Bölgesinde belli bir ürüne yönelmek. Müdürlüğümüz kurulmadan önce bölgeden 12 farklı noktadan toprak analizi aldık. Uygun ürünü pilot bir bölgede yetiştirmeye başlayacağız.”



Karaovalı kadınlar üretimde başı çekecek


Temel hedefin üreticiye destek olarak üretimi arttırmak olduğunu belirten Başkan Aras, “Hiç kimseden para istemiyoruz. Kadınlarımıza kooperatif kurduracağız, önce onların kazanması lazım. Kocalarının eline bakmayacaklar artık. Biz kadınlarımıza ilaç, gübre gerek bütün desteği vererek onların çok kolay bir şekilde üretim yapmalarını sağlayacağız. Daha sonra ürettikleri ürün tarlada kaldı derdi olmayacak çünkü Belediye satacak. Peki Belediye ne yapacak? Bodrum’un merkezinde açacağı markette bu ürünleri satacak. Belediye uygun fiyatlarla satacağı ürünlerle piyasayı da dengeleyecek. Karaova’da ürettireceğiz Bodrum’da çarşının göbeğinde satacağız.”dedi.


Hiç kimsenin emeğinin boşa gitmeyeceğini ifade eden Başkan Aras, zeytin türevleri ile süt ve süt ürünlerinin de üreticiden alınarak tüketici ile buluşturulacağını söyledi.


Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ile devam eden programda Başkan Aras çiftçilere fidan dağıttı. Kendiside bir limon fidanını meydandaki bir noktaya dikerek can suyunu verdi.


Bölge Muhtarları ile birlikte Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün açılışını yapan Başkan Aras, hizmet binasında incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:28
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