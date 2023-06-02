  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Haber alınamıyordu! 6 yaşındaki çocuk foseptik çukura düşmüş
Yerel

Haber alınamıyordu! 6 yaşındaki çocuk foseptik çukura düşmüş

Yeniakit Publisher
2023-06-02 11:27:00 -
Haber alınamıyordu! 6 yaşındaki çocuk foseptik çukura düşmüş

Ağrı’da ailesi tarafından saatlerdir haber alınamayan 6 yaşındaki Miray Asel Ülgay, foseptik çukurunda bulundu. Ülgay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Güleser ve Reyis Ülgay çiftçi, hayvanlarını kontrol etmek için merkeze bağlı Yüzüncü Mahallesi’ndeki ahırlarına gittiler. Yanlarında kızları 6 yaşındaki Miray Asel Ülgay’da vardı. Kızlarını arabada bırakan çift, döndüklerinde Miray’ın araba olmadığını gördüler.

Ülgay çifti, sağlık, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Adrese giden AFAD ekipleri, 6 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlattı.

Kaybolduktan 7 saat sonra ahırın yakınındaki foseptik çukurunda olduğu belirlenen Miray’ın cansız bedenine ulaşıldı. Miray’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp olarak aranıyordu ama... 21 yıl sonra kemiklerine ulaştılar
Kayıp olarak aranıyordu ama... 21 yıl sonra kemiklerine ulaştılar

Yaşam

Kayıp olarak aranıyordu ama... 21 yıl sonra kemiklerine ulaştılar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dronla kayıplar arandı!
Dronla kayıplar arandı!

Yaşam

Dronla kayıplar arandı!

'Kayıp' Kılıçdaroğlu hezimetinin ardından ilk açıklamasını yapacak!
'Kayıp' Kılıçdaroğlu hezimetinin ardından ilk açıklamasını yapacak!

Siyaset

'Kayıp' Kılıçdaroğlu hezimetinin ardından ilk açıklamasını yapacak!

Bu da oldu! Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler
Bu da oldu! Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler

Gündem

Bu da oldu! Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23