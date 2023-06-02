Haber alınamıyordu! 6 yaşındaki çocuk foseptik çukura düşmüş
Ağrı’da ailesi tarafından saatlerdir haber alınamayan 6 yaşındaki Miray Asel Ülgay, foseptik çukurunda bulundu. Ülgay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Güleser ve Reyis Ülgay çiftçi, hayvanlarını kontrol etmek için merkeze bağlı Yüzüncü Mahallesi’ndeki ahırlarına gittiler. Yanlarında kızları 6 yaşındaki Miray Asel Ülgay’da vardı. Kızlarını arabada bırakan çift, döndüklerinde Miray’ın araba olmadığını gördüler.
Ülgay çifti, sağlık, polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. Adrese giden AFAD ekipleri, 6 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlattı.
Kaybolduktan 7 saat sonra ahırın yakınındaki foseptik çukurunda olduğu belirlenen Miray’ın cansız bedenine ulaşıldı. Miray’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.