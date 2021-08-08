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Haber alınamayan emekli astsubaydan kötü haber
Gündem Haber alınamayan emekli astsubaydan kötü haber
Gündem

Haber alınamayan emekli astsubaydan kötü haber

Balıkesir'de yakınlarının haber alamadığı emekli astsubay evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 16:32:00 - 2021-08-08 16:39:46

Edinilen bilgiye göre, olay Balıkesir’in Edremit ilçesi, Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi 95. Sokak’ta meydana geldi. Ailesinin emekli astsubay Hüseyin K.’den 3 gündür haber alamadığının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasıyla eve girildi.

Yapılan incelemede polis, yaşlı adamın yerde cansız bedenini buldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hüseyin K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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