Haaland rekor kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları bugün oynanan maçlarla başladı.

Manchester City 1-1'in rövanşında sahasında RB Leipzig'i konuk etti. İngiliz ekibi 22, 24, 45+2, 54, 57'de Haaland, 49'da İlkay Gündoğan' ve 90+2'de Kevin de Bruyne golleriyle mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.

Geceye damga vuran isim City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland oldu. 22 yaşındaki oyuncu bir gecede 5 rekor birden kırdı.

Erling Haaland bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan Lionel Messi ve Luiz Adriano'nun rekorunu egale etti.

Yıldız oyuncu Devler Ligi'nde 25 maçta 30 gole ulaşan en genç futbolcu olurken, bunu en hızlı gerçekleştiren isim oldu.

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Haaland ayrıca Avrupa'da bu sezon en fazla hat-trick yapan oyuncu olmasının yanı sıra Manchester City tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu.

Kaynak: AA