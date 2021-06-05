Ha Yunan ordusu ha İmamoğlu!

Hakkı Bilir İstanbul

2 sene içerisinde İstanbul’u çeyrek asır geriye götüren CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, icraatlarıyla Yunan ordusunu aratmıyor. Anadolu’yu alamayacağını anlayan Yunan ordusunun geri çekilirken şehirleri yakıp yıktığı gibi, İmamoğlu da elinde tutamayacağını anladığı İstanbul’un ulaşım ağını ve çevre projelerini yerle yeksan ederek, AK Parti’ye ait izleri silmeye çalışıyor. İmamoğlu, mega kentin ulaşım ağlarına beton döküyor. Hastaneye giden metro hatlarını bile kaynak olmadığı iddiasıyla yapmayan İmamoğlu, yurtdışından devasa bir borç bularak yeniden başlattığı Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı’nın tünellerine beton ve toprak dökerek kapattırdı... İmamoğlu’nun skandal tavrını Akit’e yorumlayan gazeteciler, CHP’li yönetimden hizmet değil hezimet beklemenin daha doğru olacağını kaydetti.

İstanbul’un üzerine beton döktü

Gazeteci Yazar Cengiz Alçayır, “Beylikdüzü’ndeki lakabı ‘Beton Ekrem’di. Yeşil alan işgalcisi, işi gücü kamuya zarar veren bu adamdan hizmet beklemeyin. İmamoğlu’ndan, İstanbul’a hizmet yerine ancak hezimet gelir. AK Parti döneminden kalan izleri yok etmek istiyor. Başkanlığı döneminde sıfırdan başladığı bir tane bile projesi yok” dedi. İmamoğlu’nun gerilim siyasetinden beslendiğini kaydeden Alçayır, “İmamoğlu yanlıştan besleniyor. Kaostan güç devşiriyor. Özellikle yapıyor. Bu adam İstanbul’un üzerine adeta beton döküyor. Belediye başkanlığını yapmak değil de yıkmak olarak değerlendiren İmamoğlu’ndan başka bir şey beklemeyin” şeklinde konuştu.

AK Parti seçmenini cezalandırıyor

Gazeteci Yazar Murat Özer de, şunları dile getirdi: “AK Parti döneminde başlatılan metro inşaatına kamyonlarla toprak dökülerek kapatıldı. Oysa İmamoğlu, 2019’da tantanalı bir törenle başlamış, Almanya’dan 110 milyon Euro kredi aldığını duyurmuştu. Şimdi bu para kimlere ve ne için aktarılacak? İstanbul’un en önemli sağlık komplekslerinden birisi olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yolunu benzer ideolojik sebeplerle yapmayan İmamoğlu değil midir?” İmamoğlu’nun AK Parti seçmenine yönelik tavrının da merak konusu olduğunu kaydeden Özer, “Bu metro inşaatını durdurulmasında hem Sancaktepe’nin hem de Çekmeköy’de seçmenin AK Parti’y oy vermiş olmasının bir etkisi var mıdır?” dedi.



