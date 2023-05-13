Ha CHP/HDP, ha ABD ordusu

'Apo'nun heykellerini dikeceğiz' vaadinde bulunan siyasi teröristlerle ittifak halinde bulunan CHP ve adayı Kılıçdaroğlu'nun halkın tokadını yemesine saatler kaldı.

'Apo'nun heykellerini dikeceğiz' vaadinde bulunan siyasi teröristlerle ittifak halinde bulunan CHP ve adayı Kılıçdaroğlu'nun halkın tokadını yemesine saatler kaldı.

TSK'nın Suriye sınırındaki operasyonlarını ABD'nin açıktan beslediği PKK'nın YPG uzantısına karşı değil de, Suriyelilerin güvenliği için yapılan operasyonlar olarak algı yapan ve seçimden sonra 'TSK'yı Suriye'den çekme sözü veren' Altılı ittifak ve gizli ortağı HDP resmen türkiye sınırına YPG-ABD unsurlarını davet ediyor!

ABD'nin eşek gibi güttüğü PKK/YPG unsurlarını Türkiye sınırından uzak tutmak için mücadele veren Türk Ordusunu, seçim sonrası sınırdan çekme sözü ihaneti gözler önüne seriyor!