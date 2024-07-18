Ha CHP mutfağı ha FETÖ mutfağı! 15 Temmuz darbesi üzerinden dindarlara saldırma ahlaksızlığı!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Biz alttan aldıkça.

Konuya mütevazı yaklaştıkça..

Esas fail gözlerden kaçırmanın yanlışlığını bilerek, tali suçlular üzerine gitmeme noktasında hassasiyet gösterdikçe..

Bir kemalist ekip var ki.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

15 Temmuz hain darbe girişimini bahane ederek, dindar insanlara kara çalmayı, tüm dindar insanları suçlamayı adet haline getirip, sesini yükselterek iftiralarına yeni iftiralar katarak operasyonlarını sürdürüyorlar..

Evet, kendisini dini bir grup gibi gösteren FETÖ, bu ülkede bir darbe girişiminde bulunmuştur..

Ama o grup hakkında, 15 Temmuz hain darbe girişiminden çok önce, bu ülkenin dindar insanları olumsuz kanaatlerini açıklamışlar, onlarla yollarını keskin çizgilerle ayırmıştır..

Buna rağmen, FETÖ’cüleri gösterip, dindar insanları, yeni potansiyel darbe tehlikelerinin şüphelileri arasında gösterenler, önce kendilerine bakmalılar..

Kendilerinin içinde bulunduğu kemalist grup, bu ülkede 27 Mayıs’tan başlayın..

12 Eylül ile devam edin..

Arada 12 Mart ve 28 Şubat ile 27 Nisan muhtıraları ile tamamlayın..

Bu ülkede birçok darbeye imza atmışlardır..

Öyle ki..

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