Ha bu da birilerine kapak olsun! Türkiye'den bir bomba adım daha

Türkiye'nin çip üretimine başlıyor oluşunun yoğun gündem arasında kaynayıp gittiğine dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Kısa bir süre önce TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve 'IDEA Incubation' kuluçka merkezi açılış töreni gerçekleşti. 2000 metrekare temiz alana sahip tesiste bir sene gibi kısa bir sürede Türkiye'de ilk defa 65 nanometre çiplerin üretimine başlanacak" bilgisini verdi.

Tezel, yazısında şunları kaydetti:

"Son dönemde teknoloji alanında o kadar güzel gelişmeler yaşanıyor ki, bazıları yeterince gündem olamıyor. Onlardan biri de; Türkiye'nin çip üretimine başlıyor oluşu.

Kısa bir süre önce TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve 'IDEA Incubation' kuluçka merkezi açılış töreni gerçekleşti.

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2000 metrekare temiz alana sahip tesiste bir sene gibi kısa bir sürede Türkiye'de ilk defa 65 nanometre çiplerin üretimine başlanacak.

Tesiste, çip üretim hattının yanı sıra Ar-Ge ve ürün geliştirme fırsatı da olacak.

Elektronik cihazların beyni olarak tanımlanan yarı iletken çipler, teknolojik ürünlerin kritik unsurları arasında başı çekiyor.

Kovid-19 salgında yaşanan tedarik krizinde bütün modern cihazlarda yer alan çiplerin ne kadar önemli olduğunu gördük.

Başta otomotiv olmak üzere birçok sektörde üretim düştü.

Çip üretiminin yüzde 75'i Doğu Asya'da gerçekleştiriliyor. Tayvan, Güney Kore, Japonya, Çin ve ABD, çip üretiminde öncü ülkeler.

Özellikle gelişmiş çiplerin yüzde 90'ı Tayvan'da üretiliyor.

Tayvan'ın Çin'in işgal tehdidi altında olması şaşırtıcı değil!

Şu an çip küresel pazarının büyüklüğü 600 milyar dolar ama 2030'da 1,5 trilyon dolara çıkacak. Ve bu pazarda artık bizim de bir yerimiz olacak.

Çip üretmeye başlamamızın asıl önemi ise savunma sanayinde kendini gösterecek. Yerli silahlara yerli çipler takılacak!

Yani milli güvenlik açısından da önemli bir adım atıldı. Üretici ülke olacağımız için çip tedarikinde olası krizlerden de az etkileneceğiz.

TOGG araçlarından cep telefonlarına, SİHA ve İHA'lardan bilgisayar teknolojisine kadar çiplerin girmediği alan yok.

Çip teknolojisi gelecek demek!"