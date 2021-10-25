Gyoza (Japon mantısı) nasıl yapılır?

Bu tarif farklı lezzetler denemek isteyenler için. Şimdiden afiyet oslun.

Hamuru için malzemeler:

3.5 su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için malzemeler:

Çeyrek lahana

100 gram mantar

Yarım havuç

2 tatlı kaşığı taze zencefil

1 yemek kaşığı yeşil soğan

2 çay kaşığı kuru pul biber

Yapılışı

Tuzu sıcak suya ekleyip eritin. Daha sonra derin bir kaba aktardığınız unun içine suyu azar azar dökerken bir yandan spatula yardımıyla kendi üzerine katlayarak hamuru oluşturmaya başlayın. 10 dakika yoğurduktan sonra hamuru iki eşit parçaya ayırın. Her bir parçayı streç filmle sararak 20 dakika dinlenmeye bırakın. Lahana, havuç ve taze zencefili rendelin. Üzerlerine ince bir tabaka halinde tuz ekip beklemeye alın. Yeşil soğan ve mantarı olabildiğince minik küpler halinde doğrayıp az bir zeytinyağında soteleyerek pişirin. Suyunu saldıktan sonra ocaktan alıp, süzün. Tüm malzemelerin suyunu iyice çıkardıktan sonra baharatları da ekleyip bir kapta hepsini harmanlayın. Dinlenen hamurlardan birini çıkarıp yaklaşık 1 cm kalınlığında rulo haline getirin. Ruloyu yaklaşık 15 ufak parçaya kesin. Sırası sonra gelecek olan tüm parçaları bir tabağa koyup üzerlerini nemli bezle örtün. Bir parçayı alıp ince açıp, büyük bir bardakla kesin. İçlik koyup videodaki gibi katlayın. Hamur bitene dek, artan hamurları da kullanarak bu işleme devam edin. Kapaklı bir tavaya zemini kaplayacak kadar susam yağı koyup gyozaları dizin. 6 dakika altları kızarana kadar ortadan biraz yüksek ateşte oynatmadan kızarmalarını bekleyin. Ardından dikkatlice 3/4 su bardağı su ekleyip hemen kapağı kapatın ve orta ateşe alın. Gyozaları su bitene dek haşlayın. Suyu bittiğinde 2 dk daha kızarmasına izin verin ve ocaktan alın. Gyozaları sıcakken yanında soya sosu ile servis edin.