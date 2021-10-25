  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Esra Hankulu'nun ölümünde flaş gelişme: HTS kayıtları, Ümitcan Uygun'u yalanladı

Tarım Kredi Marketlerinde yeni dönem

Dr. Barış Adıbelli krize ilişkin konuştu: Türkiye sineye çekip görmezden gelseydi bin katı fazlasını her alanda karşımızda bulacaktık!

Şaşırtıcı keşif! 80 yıllık kek bulundu

Jürgen Todenhöfer Kılıçdaroğlu'ndan daha milli çıktı! 10 büyükelçiye sert tepki!

10 büyükelçinin geri adım atmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın resti 10 büyükelçiye geri adım attırdı! Gözler muhalefete çevrildi

Büyükelçiler gibi CHP'nin 'monşer'i de tükürdüğünü yaladı! İtiraf etmek zorunda kaldı

Cihat Yaycı Paşa, büyükelçiler krizini Akit’e değerlendirdi: Brunson ve Yücel davalarından cesaret buldular, derhal ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmeli!

Mehmetçik'in dertlerine "Derman" olacak! İmzalar atıldı
Kadın - Aile Gyoza (Japon mantısı) nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Gyoza (Japon mantısı) nasıl yapılır?

Bu tarif farklı lezzetler denemek isteyenler için.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 22:35:00 - 2021-10-25 22:38:40
Gyoza (Japon mantısı) nasıl yapılır?

Bu tarif farklı lezzetler denemek isteyenler için. Şimdiden afiyet oslun.

Hamuru için malzemeler:

  • 3.5 su bardağı un
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz

İç harcı için malzemeler:

  • Çeyrek lahana
  • 100 gram mantar
  • Yarım havuç
  • 2 tatlı kaşığı taze zencefil
  • 1 yemek kaşığı yeşil soğan
  • 2 çay kaşığı kuru pul biber

Yapılışı

Tuzu sıcak suya ekleyip eritin. Daha sonra derin bir kaba aktardığınız unun içine suyu azar azar dökerken bir yandan spatula yardımıyla kendi üzerine katlayarak hamuru oluşturmaya başlayın. 10 dakika yoğurduktan sonra hamuru iki eşit parçaya ayırın. Her bir parçayı streç filmle sararak 20 dakika dinlenmeye bırakın. Lahana, havuç ve taze zencefili rendelin. Üzerlerine ince bir tabaka halinde tuz ekip beklemeye alın. Yeşil soğan ve mantarı olabildiğince minik küpler halinde doğrayıp az bir zeytinyağında soteleyerek pişirin. Suyunu saldıktan sonra ocaktan alıp, süzün. Tüm malzemelerin suyunu iyice çıkardıktan sonra baharatları da ekleyip bir kapta hepsini harmanlayın. Dinlenen hamurlardan birini çıkarıp yaklaşık 1 cm kalınlığında rulo haline getirin. Ruloyu yaklaşık 15 ufak parçaya kesin. Sırası sonra gelecek olan tüm parçaları bir tabağa koyup üzerlerini nemli bezle örtün. Bir parçayı alıp ince açıp, büyük bir bardakla kesin. İçlik koyup videodaki gibi katlayın. Hamur bitene dek, artan hamurları da kullanarak bu işleme devam edin. Kapaklı bir tavaya zemini kaplayacak kadar susam yağı koyup gyozaları dizin. 6 dakika altları kızarana kadar ortadan biraz yüksek ateşte oynatmadan kızarmalarını bekleyin. Ardından dikkatlice 3/4 su bardağı su ekleyip hemen kapağı kapatın ve orta ateşe alın. Gyozaları su bitene dek haşlayın. Suyu bittiğinde 2 dk daha kızarmasına izin verin ve ocaktan alın. Gyozaları sıcakken yanında soya sosu ile servis edin.

 

Elma kompostosu nasıl yapılır?
Elma kompostosu nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Elma kompostosu nasıl yapılır?

  
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus enerji şirketinden Türkiye açıklaması
Dünya

Rus enerji şirketinden Türkiye açıklaması

Rus enerji şirketi Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova, "Türkiye'ye yıl sonuna kadar 24-25 milyar metreküp doğal gaz sevk etmeyi pla..
Genel merkez binasını bile tuttular! Yeni parti geliyor
Siyaset

Genel merkez binasını bile tuttular! Yeni parti geliyor

Büyük Birlik Partisi'nden ayrılan bir grup yeni parti için harekete geçti. Ankara'da 5 katlı bir genel merkez binası tutan hareket üyeleri, ..
Din alimi Şeyh Subhi Tufeyli, İran'ın Türkiye oyununu deşifre etti
Dünya

Din alimi Şeyh Subhi Tufeyli, İran'ın Türkiye oyununu deşifre etti

Lübnanlı Şii din alimi ve Hizbullah'ın ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, İran ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay