Güzelyurt Şehit Halis Doğan İlkokulu inşaatına başlanıyor
Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Ordu İli Gölköy İlçesi Güzelyurt Şehit Halis Doğan İlkokulu yapımı için ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ordu İli Gölköy İlçesi Güzelyurt Şehit Halis Doğan İlkokulu Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
İhale 10.01.2023 günü saat 10:30’da Ordu Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü İhale Bürosu Karşıyaka Mah. Atatürk Bulvarı D Blok No:336 Altınordu/ORDU’da yapılacak.
Okul 400 takvim günü içerisinde bitirilerek hizmete sunulacak.
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