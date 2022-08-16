Güzellik ve cilt bakımı: Evde zeytinyağlı sabun yapımı! cilt lekelerini gideriyor

Zeytinyağlı sabun hem cilt hem de saçlar için oldukça faydalıdır. Ancak piyasa da hakiki zeytinyağlı sabun bulmak oldukça güçtür. Ancak sizler kollarınızı sıvayarak kendi zeytinyağlı sabununuzu kendiniz yapabilirsiniz.

Zeytinyağlı sabunun yapımı ise şu şekildedir;

Malzemeler:

1,5 litre zeytinyağı

1,5 litre su

250 gram kostik (nalburdan temin edebilirsiniz)

Tahta kaşık

Plastik bir kap

Koruyucu eldiven

Gözlük

Zeytinyağlı sabunun yapılış aşamaları;

Öncelikle plastik kabın içine kostiği ekleyiniz ve suyu içine ekleyerek iyice karıştırınız.

Daha sonra üzerine zeytinyağını ilave ediniz ve hızlı hızlı karıştırmaya devam ediniz.

Karışım muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam ediniz.

Ardından sabunlarınızın hangi şekli almasını istiyorsanız hazırlamış olduğunuz karışımı o kalıpların içine boşaltınız.

Hazırlamış olduğunuz kalıpları kesinlikle buzdolabına koymayınız.

Balkon gibi bir alana alarak kurumasını sağlayınız.

Sabunlar hemen hemen 10 gün sonra kurumuş olacaktır.

Kalıptan çıkararak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Not: İçerisinde ne olduğunu bilmediğiniz cildinize, ellerinize, yüzünüze zarara verebilecek kimyasallar içeren sahte zeytinyağlı sabunları kullanmak yerine evde kendiniz pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

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