Laktik asit nedir, cilde faydaları ve zararları nelerdir? Güneş lekeleri için ne yapmalı, nasıl geçer?

Laktik asit nedir, cilde faydaları ve zararları nelerdir?

Süt ve süt ürünleri içerisinde yer alan laktik asit cilt için oldukça faydalıdır. 1780 yılında bulunmuş olan laktik asit organik bir asittir.

Laktik Asit Nedir?

Süt ve süt ürünleri içerisinde yer alan laktik asit cilt için oldukça faydalıdır. 1780 yılında bulunmuş olan laktik asit organik bir asittir. AHA ailesinin bir üyesi olan laktik asit akne oluşumunu engellemektedir. Glikolik asit ile sıklıkla karşılaştırılmasına karşın daha hafif bir yapıya sahiptir. Laktik asit besinler içerisinde yer almaktadır. Süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi cildin gerek duyduğu laktik asit miktarının karşılanmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Besinler dışında ürün içeriklerinde de laktik aside rastlamak mümkündür. AHA ailesi cilt için oldukça etkili asitlerdir. Bu asitler direk olarak kullanılabileceği gibi besinlerden de elde edilebilmektedir. Laktik asit cildin pürüzsüz görünmesine olanak sağlamaktadır. Birbirinden farklı birçok faydası bulunan laktik asit cilt için gereklidir. Yağlı cilt tipi için ideal bir asit türüdür.

Laktik Asidin Cilde Faydaları

Laktik asit cildin kusursuz görünmesine olanak sağlamaktadır. Serum formda satın alınabilmektedir. Serum forma sahip olan laktik asitler en fazla %10’luk bir içeriğe sahiptir. Daha fazlası cildin reaksiyon göstertmesine neden olabilmektedir. Ürünlerin içeriğinde yer alabilen laktik asit oranının kaç olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. İlk kez laktik asit kullanacak kişilerin az oranda laktik asit içerikli ürünleri tercih etmesi gereklidir. Özellikle cilt temizleme ürünlerinde yoğun olarak tercih edilmektedir. Cildin derinlemesine temizlenmesi için oldukça etkili bir içeriktir. Yağlı cilt tipine sahip kişilerde oluşan aşırı parlama ve akne oluşumunu gidermektedir. Laktik asit içeriğine sahip cilt temizleme ürünleri günde iki kez kullanılabilmektedir. Düzenli kullanım ile cilt yüzeyinde ki olumlu değişiklik gözle görülür düzeyde artmaktadır.

Akne oluşumunun önüne geçer.

Cilt lekelerini giderir.

Siyah nokta oluşumunu engeller.

Cilt yüzeyinde ki ince çizgi oluşumunu giderir.

Yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Cildin pürüzsüz görünmesine olanak sağlar.

Güneş lekeleri mutsuzluk sebebiniz olmasın!

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte insanların güneşe maruz kalama süreleri de arttı. Güneş koruyucu kullanmadan uzun süre güneşin altında kalmak cilt lekeleri, cilt kuruluğu, kızarıklık gibi birçok sorunu doğuruyor. Uzmanlar bakımı iyi yapılmış bir cildin güneşe karşı savunmasının arttığını belirtirken, güneş ışınları nedeniyle ciltte oluşabilecek sorunlara karşı yapılması gerekenleri anlattı. Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, özellikle yaz aylarında bakımı iyi yapılmayan ciltlerin güneşe karşı savunmasız kaldığını ve bu durumunda cildi olumsuz etkilediğini söyledi. Akın, “Özellikle leke yatkınlığınız varsa, yaz öncesi derinizi besleyin, vitamin enjeksiyonları, PRP uygulamaları, Somon DNA uygulamaları derinizi besleyecek ve cildinizin savunmasını daha da arttırarak güçlendirecektir. Mevcut lekeleriniz varsa da bazı deri yüzeyini soymayan lazerler tedavileriyle ile baskılanabilir. DNA hasar oluşumunu engelleyen bazı kremlerin, güneş koruyucu öncesi kullanılması sizi dış etkenlere karşı daha iyi koruyacak ve cildinizi besleyecektir. Bu arada cildinizde sadece güneş lekeleri oluşmaz. Yaş ilerledikçe beliren ve büyüyen kahverengi lekeler, gebelikte oluşan lekeler, akne olarak bilinen sivilce izleri de genetik geçmişten gelen cilt lekeleri arasında yer alır” dedi.

Cilt lekelerinin, tedavi süresinin uzunluğu ve tedavi sonrasında yüksek nüks oranları nedeniyle tedavi süreci yorucu olduğuna değinen Akın, “Lekenin oluşumunda pek çok mekanizma yer aldığı için tedavide de birkaç farklı yöntem var. Dermo kozmetik kaliteli kremleri kombine etmek gerekli, lekeli bireylerde lekenin kişi üzerinde negatif psikolojik ve sosyolojik etkileri bulunuyor. Hastaların psikolojik olarak hassas oldukları bu dönemde sosyal medya ve internette abartılı vaatlere kanmama konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Bir hasta leke ile karşımıza geldiğinde dermatolojik muayenede ilk olarak lekenin nedenini, derinliğini, geçmişini ve türünü tespit etmek, tedavinin ilk ve en önemli basamağı. Bazı lekelerde deriye rengini veren melanosit hücrelerinde artış olduğu için sadece kremlerle geçmesi mümkün olmuyor. Bu hastalarda mutlaka lazer tedavi sistemleri kullanılmalı. Fakat gebelik lekesi gibi hücre artışı olmadan sadece leke pigmentinin arttığı durumlarda krem tedavilerini öneriyoruz. Bu sebeple leke türünü tanımlamak tedavinin ilk ve en önemli basamağı olacaktır” diye konuştu.

Güneş lekeleri nasıl geçer?

Temiz bir pamuğa bol bol limon suyu sürüp güneş lekesine uygulayarak 20-25 dakika bekleyin. Ardından bol su ile durulayın. Kaşıntı ya da kızarıklıklara maruz kalmamak için limon suyu uyguladığınızda güneşe çıkmayın. Aloe Vera: Güneş lekelerini gidermede en başarılı bitkilerden biridir.

Güneş Lekelerine Kesin Çözüm

Maalesef güneş lekelerinin kesin bir çözümü yoktur. Hiçbir leke tedavisi lekelerin tamamen geçeceğini garanti edemez. Leke tedavisinde en etkili sonuçlar aldığımız sistemlerin başında Icon lazer geliyor.

Güneş lekeleri tamamen geçer mi? Güneş lekesi kendiliğinden geçer mi?

Güneş lekesi kendiliğinden geçmez. Güneş lekesi tedavisi için geceleri düzenli olarak leke açıcı serum ve kremler kullanılmalıdır. Derinin üst tabakasında yer alan çil ve solar lentigo gibi güneş lekeleri, Ipl ışık sistemleri KTP ve fraksiyonel lazerle tedavi edilebilir.

Beyaz sirke güneş lekelerine iyi gelirmi?

Elma sirkesi kararmış cildi aydınlatır, ciltteki lekeleri yok eder.

Beyaz sirke cilde zarar verir mi?

Peki, beyaz sirke yüze sürülür mü? İçeriğindeki asetik asit cilt gözeneklerinin sıkılaşmasını sağlar ve cilt lekelerine de faydalıdır. Bu yüzden temiz bir pamuğa eklediğiniz beyaz sirke cilt bakımı için kullanılabilir.