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Aktüel

Güzellik salonu alev alev yandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde güzellik salonu alev alev yandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 03:05:50 -
Güzellik salonu alev alev yandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde güzellik salonu alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, yangın gece 01:00 sıralarında Altınkum Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bay-bayan masaj güzellik merkezinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, salonun içini bir anda alev topuna çevirirken, çevrede paniğe neden oldu.


Yangın, Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Görgü tanıklarına göre, kundaklama iddiası üzerinde duran polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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