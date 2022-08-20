Güzellik salonları son dakika: Güzellik salonları için yeni karar ne? Hangi günden itibaren geçerli?

Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda söz konusu işletmeler haftanın bir günü kapalı olacak. Peki, güzellik salonları genelgesi 2022 içeriği ne, kuaförler tekrar kapanacak mı, son dakika haberlerini vatandaşlar merak ediyor. İşte Kuaförler ne zaman açılacak 2022, güzellik salonları kapatılıyor mu 2022,Güzellik salonlarında lazer epilasyon yasaklandı mı, güzellik salonları genelgesi 2022 detayları ne gibi soruların cevapları ve konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...

Güzellik salonları kapatılıyor mu 2022?

Son dakika kuaför haberleri 2022: Berber, kuaför ve güzellik salonları 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık, esnaf ve tacirlerin yıllardır süregelen ve ekonomik boyutlarının yanı sıra psikolojik ve sosyolojik boyutları da bulunan önemli sorunlarını Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'dan aldığı yetkilerle çözmeye devam ediyor.

Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek.

Güzellik merkezleri kapatılıyor mu 2022

Buna göre 1 Ekim 2022 tarihinden sonra uygulanacak kararla ülke genelinde tüm güzellik salonları, kuaför ve berberler 1 haftanın bir günü kapatılacak. Kapanacak gün için 3 grup belirlenecek ve ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek. Hangi gün kapalı olacaklarına dair bir dayatma olmayacağına yer verildi.

HANGİ GÜN KAPANACAĞI AÇIKLANMADI

İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmezken, meslek kuruluşlarının ve il idarelerinin gerek yerel dinamikleri gerekse meslek mensuplarının profillerini değerlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlandı.

Ticaret Bakanlığı'nın, karar alma sürecinde sektör temsilcilerine ve il idarelerine eşit katılım ve söz hakkı tanıyan ve bu nedenle demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek kararı ile berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkan tanındı. Bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.

Güzellik salonları genelgesi 2022 detaylı haberi..

Ticaret Bakanlığı tarafından 81 şehre yeni bir genelge gönderildi. Berber, kuaför ve güzellik salonlarına ilişkin alınan yeni karara göre haftada bir gün buraların kapalı olacağına yer verildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamaya baktığımızda Bakanlık, esnaf ve tacvirlerin yıllardan bu yana gelen ve ekonomik boyutlarının yanı sıra psikolojik ve sosyolojik boyutlarının da olduğu soruna çözüm gettirildiği bildirildi. Bu kapsamda 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir karara imza atıldı. Buna göre ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık olarak 83 bin kişiyi temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu'nun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) uygun görüşlerini aldı. Buna göre 1 Ekim 2022 tarihinden sonra uygulanacak kararla ülke genelinde tüm güzellik salonları, kuaför ve berberler 1 haftanın bir günü kapatılacak. Kapanacak gün için 3 grup belirlenecek ve ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek. Hangi gün kapalı olacaklarına dair bir dayatma olmayacağına yer verildi. Bu düzenleme ile bu sektörde çalışan vatandaşların haftanın bir günü muhakkak izin yapması ve bu kapsamda psikolojik ve sosyolojik sıkıntıların çözülebileceği, daha aza indirilebileceği hedefleniyor.

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