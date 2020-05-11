Güzellik merkezinin tabelasına ateş eden şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Etiler'deki güzellik merkezinin tabelasına tabancayla ateş eden zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi Yosun Sokağı'nda, Ö.Ö'nün işlettiği güzellik merkezinin tabelasına ateş edilmesini araştıran polis ekipleri, şüphelinin Fatih S. olduğunu tespit etti.

Ö.Ö'nün eski erkek arkadaşı olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Fatih S, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Fatih S'nin burada verdiği ifadede, Ö.Ö'nün kendisine 3 bin dolar borcu olduğunu ve ödemediği için iş yerine ateş ettiğini savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fatih S, İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.