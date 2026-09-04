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Yerel Güzellik merkezi adı altında ahlaksızlık Fuhuş yuvasının kadın sahibi tutuklandı
Yerel

Güzellik merkezi adı altında ahlaksızlık Fuhuş yuvasının kadın sahibi tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Güzellik merkezi adı altında ahlaksızlık Fuhuş yuvasının kadın sahibi tutuklandı

Çerkezköy’de 'güzellik merkezi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığı belirlenen işletmeye polis operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 kadından iş yeri sahibi kadın A.K. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 'güzellik merkezi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığı belirlenen işletmeye polis operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 kadından iş yeri sahibi A.K. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonda cinsel ürünler, para ve dijital materyaller ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kadından iş yeri sahibi A.K., tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Güzellik merkezi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapılan işletmelere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, fuhşa yer temini sağladığı ve aracılık ettiği belirlenen bir masaj salonuna yönelik operasyonda 4 kadın gözaltına alındı. Salonda yapılan aramada cinsel ürünler, bir miktar para ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden iş yeri sahibi A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

 

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