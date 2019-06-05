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Güzelliğin anahtarı ’’altın iğne’’

Dr.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:15
Güzelliğin anahtarı ’’altın iğne’’

Dr. Ata Nejat Ertek, tüm cilt sorunlarına altın iğne ile neştersiz son vermenin mümkün olduğunu söyledi.


Dermatoloji Uzmanı Ata Nejat Ertek, “Cilt, vücudun en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vurulduğu en önemli organıdır. Cilt yaşlanması diğer organlardan farklıdır seyreder. Vücudunuzun en büyük organını, cildinizi diğer organlardan ayıran başlıca fark onun dış etkilere de açık olmasıdır. Bu nedenle de çevresel faktörler deri yaşlanmasını etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenlerdir” dedi.


Cildin yenilenme hızının 20’li ve 30’lu yaşlardan itibaren azalmaya başladığını kaydeden Ertek, “30’lu yaşlardan sonra yaşlılık belirtileri ciltte kendini göstermeye başlıyor. Vücudun çevresel faktörlere en çok maruz kalan bölgesi yüzdür. Yine aynı zamanda vücutta en çok kullanılan bölge yine yüzdür. Yaşlanmanın ilk belirtileri de bu bölge de meydana gelmeye başlar. Yüz, göz çevresi, boyun gibi. Cilt yaşlanması bir yandan doku yenilenme ve doku esnekliği kapasitesinin azalması, çevresel faktörlerin cilde verdiği hasar sonucu ve yer çekimi etkisiyle meydana gelir. İlerleyen yaşla birlikte yenilenme yeteneği azalan cilt parlaklığını yitirir ve incelir. Esnekliğini kaybeden dokular yer çekiminin etkisi ile aşağı doğru yer değiştirirken, zemindeki kaslarının etkisiyle derin ve yüzeyel kırışıklıklar meydana gelir. Yüzün aşağı doğru sarkması sonucu da yüz ifadesini asık olur ve yorgun görünüm meydana gelir. Dolayısıyla cilt kalitesi bozulmuş olur. Ancak ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri arasında başarılı sonuçları ile öne çıkan Scarlet radyofrekans yöntemi ile cildin daha sıkı ve parlak görünmesini sağlayarak zamanı geri sarmak mümkün olabiliyor” diye konuştu.


Özel tasarlanmış mikro iğnelerle cildin altına inip cilt yüzeyini uyararak doğal iyileşme süreci başlatan ’Altın İğne Radyofrekans’ yöntemi cilt gençleştirme, cilt yenileme, yüz germe, cilt sıkılaştırma, yüz ve çene hatlarının belirginleşmesini sağladığını kaydeden Ata Nejat Ertek, şunları söyledi:


“Altın iğne epidermis ve dermisteki problemleri aynı anda tedavi edebilen bir yöntemdir. Özel tasarlanmış mikro iğneler cildin altına inerken cilt yüzeyini uyararak doğal iyileşme süreci başlatırlar. Bu sayede derinin üzerinde gereksiz bir enerji kaybı olmadığı gibi deride oluşabilecek yan etkileri ortadan kaldırmış olur. Uygulama kadınerkek tüm yaş grubu ve tüm cilt tiplerine tüm mevsimler de uygulanabilir. Bu yöntemde 25 adet altın mikroiğne içeren başlık ile yüz taranmaktadır. Bu işlem acısız ve ağrısız olarak yapılır. Tarama sırasında açılan alanlardan orta deriye radyofrekans enerjisi aktarılır. Hem iğneleme hem de radyaofreans özellikle orta deriyi uyarmaktadır. Bu şekilde ciltte yaş ile deforme olan kollajen bantlarda yenilenme sağlanmaktadır. Uygulama ile cildin üst tabakasında hücre gelişim faktörleri harekete geçer, ciltteki ton farklılıkları, akne izleri, sivilce izlerinin giderilmesi, yara izleri, lekeler, ince kırışıklıkların tedavisi, cildin genç ve dolgun görünüm alması, çene konturunun belirginleşmesi, gıdı toparlama, genişlemiş gözenek tedavisini mümkündür.”

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:15
  1. doğa

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