Paylaşılacak kısa güzel sözler | Günümüzde sosyal medyanın yeri yadsınamaz. Yediden yetmiş yediye milyonlarca kişi sosyal medya hesapları kullanıyor. Bu platformlarda dikkat çekmek ve beğeni almak içinse sık sık paylaşım yapmak gerekiyor. Elbette bu paylaşımların dikkat çekmesi de isteniyor. Bu sebeple pek çok kişi internette sosyal medya hesaplarında ve WhatsApp’ta paylaşabilecekleri anlamlı kısa sözler arayışı içerisinde. İşte, anlamlı güzel sözler.

Güzel sözler kısa

Pek çok kişi sosyal medya üzerinden paylaşım yapmak adına kısa anlamlı sözler arıyor. Bu sözlerle birilerine mesaj göndermek, hayat görüşünü paylaşmak isteyenler sık sık internette anlamlı cümleleri inceliyor. Güzel sözlerin yer aldığı internet siteleri ve uygulamalar bulunuyor. Play Store ve App Store’da onlarca ücretsiz güzel söz uygulaması bulunuyor.

Instagram için güzel sözler

İnternette paylaşılacak anlamlı sözler | Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp durumda söz ve fotoğraf paylaşmak isteyenler anlamlı sözleri araştırıyor. Bunun için ünlülerin, yazarların, şairlerin söylediği sözleri araştırabilirsiniz.

Sözler | Manalı sözler

İnternet kullanıcıları sevdiklerine, eşlerine, dostlarına gönderme yapmak onlara duydukları sevgiyi ifade etmek için internetten güzel sözler arıyor. Bu sözleri uygulamalardan internetten bulabilirsiniz. İşte, anlamlı kısa sözler:

Hayatta olabileceğiniz en güzel yer, bir duanın içinde yer almakdır. (Şems-i Tebrizi)

Kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir. (Jonathan Swift)

Yüreğinde hissedersen mesafe yoktur. (Richard Bach)

Telafisi olmayan şeylerin izahı gereksizdir. (Victor Hugo)

Düşenin dostu olmaz derler kimileri. Sanki ayakta kalanın dostu çokmuş gibi. (Cemal Süreyya)

Yalnızlığını kalabalıkla doldurmasını bilmeyen kişi telaşlı bir kalabalık içinde yalnız olmasını da bilmez. (Charles Baudelaire)

Eğer kirli bir ırmağı içine alıyorsan bozulmadan kalabilmen için deniz olmalısın. (Dostoyevski)

Mevlana sözleri

Pek çok kişi internette Hz. Mevlana’nın sözlerini araştırıyor. İşte, güzel anlamlı HZ. Mevlana sözleri:

Sözünü öyle bir izah et ki havas da avam da istifade etsin.

Kötü zanda bulunan kişi çirkindir. Aslında o kendi içini vurur karşıya.

Cahille oturup bal yiyeceğine, alimle oturup kuru ekmek ye…

Üzülme! Çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma; yağmurun en şiddetlisi en kara bulutlardan çıkar.

Söz söyleyen kemal sahibi olursa, marifet ve hakikat sofrasını serdi mi, o sofrada her türlü yemek bulunur. Herkes orada gıdasını bulur.

Korku erkektir, umut ise dişi; onlardan ölümsüz ve temiz şeyler doğar.

Ayağına batan dikenler, aradığın gülün habercisidir.

Nefsin ejderhadır. Öldü sanma, uykuya dalar o. Dertten eline fırsat düşmediği için uyur. Derdin bitince çıkar hemen. Hüner; dertsizken de nefsi uykuda tutmadadır.

Her yerde olmak gibi bir duan varsa, gönüllere gir; çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar.

Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül, hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle, ne üzül.

Yılan sokması seni sadece canından eder. Ama kötü dost hem candan, hem de imandan eder!

Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim; yere düşen edebinize takılmamak.

Ey sahura kalkan, sahur yemeği yiyen kişi! Az konuş, hatta sus! Sus da orucu anlayanlar, oruçtan söz etsinler.

Akıl bir kuzu, nefis bir kurt, iman ise çobandır. İman kuvvetli olmazsa, nefis aklı yer.

Toprak gibi sessiz olduğum an bil ki; şimşek gibi gökte gürlüyor feryadım.

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil! Ne zaman? Bilemem! Yeter ki o kapıda durmayı bil!

Sonbahar şiirleri

Sonbaharın gelmesiyle birlikte pek çok kişi paylaşım yapmak adına mevsime uygun şiirler arıyor. Belki de en hakkında şiir yazılan mevsimdir sonbahar… İşte, sonbahar şiirleri:

Sonbahar

Durgun havuzları işlesin bırak

Yaprakların güneş ve ölüm rengi,

Sen kalbini dinle, ufkuna bak.

Düşünme mevsimi inleten rengi

Elemdir mest etsin ruhunu

Eser rüzgarların durgun ahengi.

Yan yana sessizce mevsimle keder

Hicrana aldanmış kalbimde gezin

Esen rüzgarlara sen kendini ver.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Adım Sonbahar

nasıl iş bu

her yanına çiçek yağmış

erik ağacının

ışık içinde yüzüyor

neresinden baksan

gözlerin kamaşır

oysa ben akşam olmuşum

yapraklarım dökülüyor

usul usul

adım sonbahar

Atilla İlhan

Eylül Sabahının Serinliği

Eylül sabahının serinliğini

Yaprakların serinliğini

Ciğerlerime dolduruyorum

Sessizlik ve serinlik

Birleşiyor

Yıkanmış güvercinler

Ve çok uzakta bir tren sesi

Her zaman yeniden başlamak duygusu

Doğuyor içimde

Her uyanışımda

Düşmanlarımı bağışlıyorum

Daha çok seviyorum dostlarımı

Her uyanışımda

Eylül sabahının serinliğini

Yaprakların serinliğini

Yüreğime dolduruyorum

Ataol Behramoğlu

Mehmet Akif Ersoy sözleri

İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy’un pek çok önemli sözü bulunuyor. İşte, Mehmet Akif Ersoy’un sözleri;

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz.

Konuşmak bir mana ise susmak bin bir mana. Herkes konuşmasına konuşur lakin sükut yürekli olana.

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.