Güzel haberi verdi! Onuachu itirafı geldi...

Trabzonspor'un istediği Paul Onuachu'nun tranfseri yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle gerçekleşmeyince hocası Russel Martin'den dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Trabzonspor’un transfer sezonunda ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak Sounthampton’un yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Onuachu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Sounnthampton’un, Premier Lig 4, EFL Cup’da oynadığı 2 maçta da süre almayan Onuachu’nun geleceğindeki belirsiz ortadan kalktı.



BBC Radio Solent’e konuşan Onuachu'nun Teknik Direktörü Russel Martin, Everton’a karşı kazanılan kupa galibiyeti ile ilgili, “Çok fazla karakter, ruh, mücadele ve birlik gördüm ve oyun istediğimiz gibi görünüyordu, sadece birkaç an dışında biraz daha hücum odaklı olmamız gerekiyordu” dedi.



Trabzonspor’un transferinde ısrarcı olduğu ancak Sounthampton’un bonservis bedelinde indirim yapmadığı Paul Onuachu ile ilgili olarak ise Martin, “Kulüp için kısa, orta ve uzun vadeli planları dengelemem ve oyun tarzına en uygun olan kişiyi belirlemem gerekiyor. Bu gece bu adamlar var. Cumartesi günü (Ipwich’e karşı) farklı biri olacak. Kapı kimseye kapalı değil. Takım ve kulüp için en iyi olduğunu düşündüğüm şeye göre kararlar almam gerekiyor. İkizini de seviyorum (Paul Onuachu ve Armel Bella-Kotchap) Çok sıkı çalışıyorlar ama transfer penceresi kapanmadan önce onlara karşı çok dürüsttüm ve kapandıktan sonra da dürüst olmaya devam ediyorum” diye konuştu.