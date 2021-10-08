Güzel haber! Ağustos’ta 927 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ağustosta 927 yatırım teşvik belgesi verildi.
Belge alan projelerin yatırım tutarı 16 milyar 955 milyon 19 bin 854 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 28 bin 909 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Öte yandan sabit yatırım tutarı 2 milyar 115 milyon 490 bin 751 lira olan ve 8 bin 56 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 183 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.
Ağustosta 215 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi. Vize alan projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 466 milyon 540 bin 724 lira, istihdam edilenlerin sayısı da 8 bin 146 oldu.