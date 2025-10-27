Güzel gelişmeler var! Emeklinin yüzü gülecek

TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta görüşülmeye başlanacak olan yasa teklifi, SGK'nın mali yapısını güçlendirmeyi hedeflerken, çalışanlar, işverenler ve emekliler için önemli düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemeler kapsamında prime esas kazanç değişikliği ile emeklilikte bağlanacak maaşlarda artış sağlanacak. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sigortası'nda devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarılacak ve İşsizlik Sigorta Fonu'ndan imalat sektörüne 60 milyar TL aktarılacak.

Sabah Gazetesinin haberine göre; Mevcut düzenlemede prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanırken, yeni düzenleme ile bu sınır 9 katına çıkarılacak. Bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplandığında prime esas kazancın tavanı 195 bin TL'den 234 bin TL'ye yükselecek.

Bireysel emeklilik sistemine yapılacak devlet katkısı oranı yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarılabilecek. Cumhurbaşkanı bu oranı artırmaya yetkili olacak.

Sigortalılıkları durdurulan sigortalıların ihya oranı mevcutta yüzde 34.75 iken, yeni düzenleme ile bu oran yüzde 45'e yükseltilecek.

En düşük askerlik borçlanması günlük 390 lira olacak. Ancak doğum borçlanmasında herhangi bir artış olmayacak.