  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Güvercinleri parçalayan sansara otomobil çarptı

Adıyaman’da geçtiğimiz günlerde 21 adet taklacı güvercini parçalayan sansara otomobil çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:47:57 -
Güvercinleri parçalayan sansara otomobil çarptı

Adıyaman’da geçtiğimiz günlerde 21 adet taklacı güvercini parçalayan sansara otomobil çarptı.


Geçtiğimiz günlerce Cumhuriyet Mahallesinde bir evin çatısında bulunan güvercin kümesine giren sansar 21 güvercini boğarak parçalamıştı. Daha sonra mahalle sakinleri tarafından belirli aralıklarla görülen sansara otomobil çarptı.


Mahallede kuş ve kümes hayvanı besleyen vatandaşlar rahat bir nefes alırken, mahalle sakinleri sansarın ölmesine yine de üzüldüklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı