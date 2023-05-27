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Yerel Güvensiz balkon faciası: Anne ve iki çocuğu 13. Kattan düştü!
Yerel

Güvensiz balkon faciası: Anne ve iki çocuğu 13. Kattan düştü!

Yeniakit Publisher
2023-05-27 17:55:00 -
Güvensiz balkon faciası: Anne ve iki çocuğu 13. Kattan düştü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde balkondan düşmek üzere olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde balkondan düşmek üzere olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi.

Kayseri’de kucağında kızı bulunduğu sırada 13. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzere olan oğlunu kurtarmak isteyen anne N.D. (29) ile 2 çocuğu düşüp hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan inceleme sonucunda anne N.D. (29) ile kızı Z.D. (5) ve oğlu H.D'nin (8) yaşamını yitirdiğini belirledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anne ve çocuklarının cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. İLKHA

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