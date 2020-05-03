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Güvenlik ve Terör Uzmanı Başbuğ: Türkiye'nin yardımlarını tersine çevirmek için yapıldı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı koronavirüs yardımlarını değerlendirdi. Başbuğ, "PKK yardımları, bizim Amerika’ya yaptığımız yardımların tersine döndürülmesi için kasıtlı yapıldı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:46:00 -
Güvenlik ve Terör Uzmanı Başbuğ: Türkiye'nin yardımlarını tersine çevirmek için yapıldı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu kritik günlerde Suriye, Irak, İran, İsrail, Rusya ve Amerika'da yaşanan son gelişmeleri SuperHaber muhabiri Mevlüt Yüksel'e değerlendirdi.

Başbuğ, PKK/YPG tarafından Afrin’de sivillere yönelik düzenlenen saldırı için, “Emperyalist yapı, şu an her ne kadar ağırlığını koronavirüse kaydırmış olsa da oradaki oynadığı oyunlardan vazgeçmiş değil. Arka planda sürekli orayı fonlayarak ve destekleyerek, bu süreci yürütmek istiyor.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yardımlarını tersine döndürmek için kasıtlı yapıldı"

Amerika'da yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Coşkun Başbuğ, "Türkiye’nin Amerika’ya sağlık malzemeleri göndermesi, Trump’un teşekkür etmesi ve ardından da Pentagon’un arkasındaki siyonist yapının PKK’ya yapılan yardımları tesadüf değil. Bizim Amerika’ya yaptığımız yardımların tersine döndürülmesi için kasıtlı yapıldı" şeklinde konuştu.

"Hafter hiç yemediği tokat kalmadı"

Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayla dengeleri değiştiren ülke olduğunun altını çizerek "Bugün Libya’yı karadan, havadan ve denizden teşkilatlandıran Mehmetçik karşısında Hafter, aciz ve canhıraş bir şekilde tasmasının olduğu yerlere gidip yardım dileniyorsa, ona bugüne kadar yardım edenler çaresizce gelişmeleri seyrediyorsa, bunu Türkiye’nin almış olduğu tedbirler ile ülkemize inanmış, milli ruha inanmış insanlarımıza borçluyuz. Hafter hiç yemediği tokadı yedi" dedi.

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Yorumlar

Amet

Türkiye abd ile değil abd içindeki ve Türkiye içindeki israille savaşıyor. Abd içinde masonlar bizdekiler ise chp.....isyanın artık. F35i verfirmryen siyonist lobi...pkklı hortlayan israil...içerde cumhur ottifakini kıskanan chp hdp fetö israilin ...leri...hala savaşın taraflarını göremiyor musunuz. Dünya Türkiyeyi konuşurken içerde en çok kim .....liyor? 2021 de kennedy dosyasi acilincacabd israil catismasi baslayacak. O fosya acilmadan abdyi darmadagin etmeyi dudunuyor isrsil.
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