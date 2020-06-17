Güvenlik uzmanı Bozkurt'tan operasyon yorumu: ABD'ye mesaj verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristlere karşı komando birliklerinin de katıldığı 'Pençe-Kaplan' harekatının başladığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada harekatın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde düzenlendiği de vurgulandı.

Operasyonu değerlendiren güvenlik ve strateji uzmanı Ceyhun Bozkurt şöyle konuştu:

Aslında harekat 15 Haziran'da Pençe-Kartal operasyonu ile başlamıştı. 81 hedef vurulmuştu. Bugün itibariyle Haftanin'e komando harekatı düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. 'Türkiye'nin güney sınırlarında yani Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurları bu hat üzerinde temizlenecek' diye. Bu kamplar ağırlıklı olarak Türkiye'ye yapılan saldırıların olduğu hatlar. Hakurk, Haftanin bunlar arasında. Haftanin teröristlerin ilk eğitim aldığı alanlardan. Sivilleri de hedef alan saldırılar gerçekleşmişti malum. Türk askeri karşısında varlık gösteremeyen örgüt sivillere yönelmişti. Bu çerçevede örgüte yanıt verilmesi anlamında da önemli. Irak'ın kuzeyinde 3 yıldır süren bir harekat söz konusu. Birçok kamp temizlendi. Kandil'den Sincar'a uzanan hat örgütün terör yapılanmasını besliyor. Bu hattında hedef alındığını, terörist unsurların imha edildiğini görüyoruz. Bu Suriye'deki terör yapılanmasına da bir mesaj. İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'deydi. Aynı saatlerde İran'ın da terör unsurlarına operasyon başlattığını görüyoruz. Türkiye merkezi yönetimlere şu mesajı veriyor: Terör örgütlerine topraklarında göz yumarsan meşru müdafa hakkımızı kullanırız.

Örgüt bu son 4 gün içinde çok büyük darbe yedi. Barınma alanları imha edildi. SİHA'lar İHA'lar önemli hedefleri vurdu. Örgüt eylem kabiliyetini kaybettiği için bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Güvenlik güçlerimize artık saldıramıyor. Sınırlarımızdan sızabildiği noktalardan, ya da yurt içinde gizlendikleri inlerden çıkıp sivilleri hedef alıyor. Örgütün bu faaliyetleri Türkiye'nin terörle mücadelesinde zaafiyet yaratma amacının dışında, Türkiye'nin uluslararası hamlelelerini de hedef alıyor. Bu harekat o açıdan sadece örgüte bir mesaj değil. Bu örgütü kullanan kim olursa olsun onlara da mesaj. Irak'a mesaj, ABD'ye mesaj. Bu aynı zamanda bir kararlılık mesajı.