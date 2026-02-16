Güvenlik testlerinden tam not! OMODA 5 güvenlikte iddiasını kanıtladı

Otomotiv dünyasında güvenlik artık yalnızca bir tercih değil, araç seçiminde belirleyici unsurların başında geliyor. Otomotiv sektörünün yenilikçi markaları OMODA & JAECOO,kaliteyi ve güvenliği her zaman en öncelikli değeri olarak konumlandırıyor. Bu kapsamda markanın ilk küresel modeli olan ve yeni nesil genç kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören OMODA 5, Euro NCAP ve ANCAP testlerinde segment ortalamasının üzerinde elde ettiği skorlarla sınıfının en üst düzey güvenlik performansını ortaya koyuyor.

“Çocuk Yolcu Koruması”

Özellikle “Çocuk Yolcu Koruması” ve “Sürüş Destek Sistemleri” gibi kritik kategorilerde dikkat çeken OMODA5; Euro NCAP testlerinde sırasıyla %87 ve %88, A-NCAP testlerinde ise %88 ve %83 oranında başarı sağlayarak güçlü güvenlik altyapısını yeniden tescilledi. Bu sonuçlar, modelin sağlam gövde yapısını ve markanın otomotiv güvenliği alanındaki teknik birikimini net biçimde yansıtıyor.

%78 yüksek dayanımlı çelik ve enerji emici gövde teknolojisi

OMODA 5’in gövde yapısında yüksek dayanımlı çelik yoğun olarak kullanılırken, toplam yapı içerisindeki çelik oranı %78’e ulaşıyor. Kritik çarpışma bölgelerinde ise, çekme dayanımı 1500 MPa’ya kadar çıkan ultra yüksek dayanımlısıcak şekillendirilmiş çelikler tercih ediliyor.

Bununla birlikte OMODA 5’te kullanılan yenilikçi “kafes tipi enerji emici” gövde tasarımı, geleneksel yapılara kıyasla daha hafif ve daha dayanıklı bir yapı sunuyor. Bu tasarım, farklı çarpışma senaryolarında enerjinin kontrollü şekilde emilmesini sağlayarak yolcu kabininin bütünlüğünü koruyor ve olası yaralanma riskini azaltıyor.

Ayrıca üç yönlü yük dağılımı tasarımı ve çift taraflı, dört çarpışma kutulu enerji emici yapı sayesinde darbe anında oluşan kuvvet dengeli şekilde dağıtılıyor. Yük sınırlayıcı emniyet kemerleri ve çoklu hava yastıklarıyla entegre çalışan bu sistemler, sürücü ve yolcular için kapsamlı bir koruma sağlıyor.

Akıllı teknolojilerle güvenlikte yeni bir seviye

OMODA 5, güçlü pasif güvenlik altyapısının yanı sıra aktif güvenlik teknolojileriyle de öne çıkıyor. 540° gelişmişgörüş sistemi ile şehir içi ve otoyol sürüşü için geliştirilen 19 farklı ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi) fonksiyonu sayesinde sürüş güvenliği üst seviyeye taşınıyor. Bu sistemler, olası riskleri önceden algılayarak sürücüyü destekliyor ve her yolculuğu daha güvenli hale getiriyor.Bu üstün güvenlik performansı sayesinde OMODA 5, dünyanın en saygın ve zorlu yeni araç güvenlik değerlendirme programları arasında yer alan Euro NCAP ve ANCAP’ten 5 yıldızlı güvenlik derecesi aldı. Tüketici güvenliğini odağına alan OMODA 5, yüksek kalite standartlarıyla otomotiv dünyasındaki dönüşüm sürecinde güçlü bir konumda yer almaya devam ediyor.

OMODA markası ayrıca, 2026 Londra Moda Haftası’nın (LFW) ana partneri olarak, öncü tasarım yaklaşımını, estetik vizyonunu ve akıllı teknolojilerini modern mobilite deneyimiyle buluşturma kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu iş birliğiyle OMODA & JAECOO, dünya genelindeki moda ve yaşam tarzı tutkunlarıyla birlikte inovasyonun ve trendlerin geleceğini keşfetmeye devam etmektedir.