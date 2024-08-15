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Gündem Güvenlik kaynaklarından açıklama var! Yunanistan'ın uykuları kaçacak
Gündem

Güvenlik kaynaklarından açıklama var! Yunanistan'ın uykuları kaçacak

Yeniakit Publisher
2024-08-15 12:20:00 -
Güvenlik kaynaklarından açıklama var! Yunanistan'ın uykuları kaçacak

Bakanlık kaynakları, Muğla/Dalaman'da 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı ile Çanakkale'de Amfibi Kolordusu kurulmasına ilişkin sorular üzerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, kuvvet yapısı planlamalarının sürekli güncellendiğini söyledi.

Bu kapsamda Dalaman'da 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı kurulduğunu belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Dalaman Hava Meydan Komutanlığı 1985'ten itibaren hizmete alınmış ve askeri havacılık anlamında görevini yerine getirmiştir. Gelişen havacılık sektörüne verdiği desteği artırmak ve harekat ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığının Kuvvet Yapısı Planı'nda yer aldığı üzere 2024 yılında 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı teşkilatı Bakanlığımız tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Çanakkale'de Amfibi Kolordu kurulmasına yönelik ise Deniz Kuvvetlerimizin gelişen, güçlenen kuvvet yapısına uygun olarak böyle bir karar alınmıştır. Deniz Piyade Birliklerinin üç tugaydan teşkil Kolordu seviyesinde yeniden teşkilatlandırılması ve amfibi unsurların farklı bölgelerde etkinlikle kullanılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda Amfibi Kolordu Komutanlığı teşkil edilmiştir."

IRAK, PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIYACAK MI?

Bugün Ankara'da gerçekleştirilecek Irak ile "Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması" toplantısında nelerin görüşüleceğine dair sorular üzerine kaynaklar, şunları aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Mayıs 2019'da Türkiye'yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi kabullerinde, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin ahdi temelinin güçlendirilmesi hususunda anlayış birliği oluşmuştu. Bu kapsamdaki müzakerelerin, her iki ülkenin dışişleri bakanları, savunma bakanları ile istihbarat başkanları tarafından yürütülmesi öngörülmüş ve bu formattaki ilk toplantı 2019 yılında yapılmıştı. Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması olarak tanımlanan işbirliği platformunun ikinci toplantısı, 19 Aralık 2023'te iki ülke dışişleri bakanlarının başkanlığında Ankara'da düzenlenmişti. Söz konusu toplantı sonucunda, Irak'ın terör örgütü PKK'yı yazılı bir metinde ilk defa 'ortak tehdit' olarak tanımlaması sağlanmıştı.

Terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kalıcı hale getirmek için karşılıklı görüşmelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemiz ile Irak arasında sonuncusu Bağdat'ta düzenlenen Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantılarının dördüncüsü bugün Ankara'da icra edilecektir. Söz konusu toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak işbirliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmeler görüşülecektir."
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