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Güvenlik güçlerine “zırhlı” takviyesi

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 Günlük İcraat Programında yer alan “Zırhlı araç teslimatları projeleri” kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda toplam 440 araç kullanıma sunuldu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:02
Güvenlik güçlerine “zırhlı” takviyesi

Güvenlik güçlerinin zırhlı kara aracı envanteri yeni araçlarla takviye edildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 Günlük İcraat Programı kapsamında taahhüt edilen zırhlı araçların teslimatı için bir dizi çalışma gerçekleştirdi. “Zırhlı araç teslimatları projeleri kapsamında farklı tiplerde toplam 431 araç teslimatı yapılması” taahhüdü doğrultusunda, SSB koordinasyonunda toplam 440 araç kullanıma sunuldu.

Bu kapsamda, 290’dan fazla Kirpi 2 ve 30’dan fazla Kirpi 2 ambulans ilk kez teslim edildi. Ayrıca Mayına Karşı Korumalı Araç Kirpi 1, zırhlı komuta kontrol araçları, zırhlı kamyonet ve binek araçlar, zırhlı mini ekskavatörlerin teslimatı gerçekleştirildi.

‘Kirpi 2’ terörle mücadelede etkin

Kirpi 2 araçları, personel, silah, mühimmat ve ikmal maddelerinin emniyetle ve süratle taşınması, manevra unsurlarına etkin ve devamlı muharebe hizmet desteği sağlanması, klasik askeri harekatın yanı sıra yüksek mayın/el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröristle mücadele, barışı destekleme ve hudut görevlerinde personel taşınması amacıyla tedarik edildi.

Kirpi ambulans, birliklerin icra edeceği klasik askeri harekatın yanı sıra mayın/el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu teröristle mücadele, barışı destekleme ve hudut görevlerinde gerçekleştirilecek sağlık hizmet destek faaliyetlerine katkı sağlamasına yönelik olarak tedarik edildi.

Araç, sürücü ve araç komutanıyla beraber, acil müdahale timi (3 sağlık personeli), hasta ve yaralıyı (1 yatan, 3 oturan veya 2 yatan hasta) taşıma kapasitesiyle görev yapıyor.

Kirpi 1’den göreve devam

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının mayına karşı korumalı araç ihtiyaçları için Kirpi 1 temin edildi. Kirpi 1 ile kamu düzeninin oluşturulması ve sağlıklı şekilde devam ettirilmesi faaliyetlerini yürüten personelin, can güvenliği içinde olaylara hızlı, etkin müdahalesinin sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığının acil harekat ihtiyacı kapsamında 20 adet zırhlı mini ekskavatör Katmerciler şirketinden tedarik edildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:02
  1. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
  2. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 100 Günlük İcraat Programı
  3. Zırhlı araç
  4. Mayına Karşı Korumalı Araç Kirpi 1
  5. Kirpi 2
  6. mayın/el yapımı patlayıcı
  7. teröristle mücadele
  8. Emniyet Genel Müdürlüğü
  9. Jandarma Genel Komutanlığı

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