Güvenlik görevlisine hasta yakınından saldırı

Adıyaman’da, hastanede hastası yatan bir kişi, hastanenin güvenlik görevlisini yumruklayarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi) yatmakta olan bir hastasını ziyaret saati dışında görmek isteyen M.A., servis kapısının açılması için serviste güvenlik görevlisi olan Kenan D.’ye seslendi. M.A.’nın çağırması üzerine kapıyı açarak bir talebinin olup olmadığını soran görevli Kenan D., M.A’nın aniden yumruklu saldırısına uğradı. Vatandaşlar ve hastanenin diğer güvenlik görevlileri tarafından olaya müdahale edildi. Darp neticesi yaralanan Kenan D., tedavi altına alınırken M.A. ise çağrılan polis ekipleri tarafından alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.