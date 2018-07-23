Güvenli yollar için denetime imza atacak

Bu sistem 1 Ağustos tarihi itibariyle ilk kez Japonya’da Toyota City’de başlayacak. Toyota’nın birçok araç ile başlattığı bu uygulamada, birbirleriyle bağlantılı olan araçlardan alınan verilerle yol bakım denetimlerinin hızlandırılmasına katkı sağlanacak.

Test aşamasındaki çalışmalarda, araçlardan alınan verilerle, gerçek yol koşullarının uyumu görülecek ve buradaki bulgular, daha sonra farklı bölgelerde de kullanılacak. Toyota geliştirilen bu teknolojinin diğer yol bakım ve denetim işlerini yapan servislere de destek olmasını hedefliyor.