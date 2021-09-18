  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Güvenli okul güvenli gelecek
Kadın - Aile

Güvenli okul güvenli gelecek

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda hazırlanan “Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi” bilgilendirme toplantısı Kaymakam Oray Güven başkanlığında Sadık Göçen Anadolu Lisesinde yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 11:09:00 -
Güvenli okul güvenli gelecek

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda hazırlanan “Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi” bilgilendirme toplantısı Kaymakam Oray Güven başkanlığında Sadık Göçen Anadolu Lisesinde yapıldı.

Toplantıda, Okul öğrenci servis denetimleri ve trafik güvenliği, okul önünde ve çevresinde risk oluşturabilecek durumlara karşı alınacak önlemler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, pansiyonlu okulların denetimi, özel güvenlik görevlilerinin istihdamı, Covid-19 salgını ile ilgili tedbirler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Oray Güven ile birlikte İlçe Belediye Başkanı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Amir Melih Veli Taylan, İlçe Jandarma Komutan Ali Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuray Kabaş, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul yönetici ve öğretmenleri, muhtarlar ve okul aile birliği üyeleri katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay