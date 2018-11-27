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Güvenli internet hizmeti, 8 yılda 6,3 milyon aboneye ulaştı

BTK tarafından 2011'de verilmeye başlanan güvenli internet hizmetinden yararlanan abone sayısının, 6,3 milyona çıktığı bildirildi.

27 Kasım 2018 Salı 15:04
Güvenli internet hizmeti, 8 yılda 6,3 milyon aboneye ulaştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2011'de verilmeye başlanan güvenli internet hizmetinden yararlanan abone sayısı 6,3 milyona çıktı.

BTK'dan yapılan açıklamada, güvenli internet hizmeti verilmeye başlanmasının 8. yıl dönümünün kutlandığı belirtildi.

Bu hizmetle, özellikle çocuklar için risk oluşturan, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, terör, ırkçılık, kumar, nefret suçu ve siber saldırı içerikli paylaşımlara yönelik tedbirler alındığı ifade edildi.

"Çocuk" ve "Aile" olmak üzere iki farklı profili bulunan söz konusu hizmetten yararlanabilmek için herhangi bir program kurmaya veya bilgisayarda ayarlama yapmayı gerektirecek bir işleme ihtiyaç bulunmadığı vurgulandı. Kullanıcıların internet servis sağlayıcılarına ait çağrı merkezlerinden, online işlem merkezlerinden, bayilerden, SMS ve mobil uygulamalar yoluyla kolay ve hızlı bir şekilde güvenli internet hizmeti almaya başlayabildikleri, profillerini değiştirebildikleri veya istemeleri halinde hızlı bir şekilde bu hizmeti iptal edebildikleri bildirildi.

Güvenli internet hizmetinden yararlanan abone sayısının 8 yılda 6,3 milyona ulaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BTK olarak ana hedefimiz başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere dijital çağın sunduğu fırsatlardan herkesin güvenli bir ortamda yararlanmasını sağlamaktır. Bu hedefimize canı gönülden destek veren başta işletmeciler ve Erişim Sağlayıcıları Birliği olmak üzere diğer paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir." 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:04
  1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
  2. güvenli internet hizmeti
  3. Açıklama

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