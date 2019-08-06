0553 313 94 23

Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar MSB'de devam ediyor

Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik Amerika askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerin bugünkü bölümü 10.30'da Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:19
Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar MSB'de devam ediyor

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerin bugünkü kısmının 10.30'da Bakanlık'ta başladığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:19
  1. Suriye
  2. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salihli’de kurban kesim yerleri belli oldu
    1. Salihli’de kurban kesim yerleri belli..
    2. Başkan Bekler’den kurban bağışı çağrısı
    3. Elif Özdemir: “En büyük hedefimiz Türk..
    4. Ekrem İmamoğlu'ndan sürpriz Erdoğan..
    5. Kaspersky geniş ölçekli güvenlik..
    6. Şile'de denizde kaybolan gencin arama..
    7. Engelli kız ve babasına akrabalarından..
    8. "Türkiye'nin güvenliği CHP tarafından..
    9. Çalıştığı fabrikada elini makineye..
    10. Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci..
    11. Milli antrenörü, "can dostu" yalnız..
    12. Kırsal Mahalle Buluşmalarında..
    13. Suriyeli barış elçisi Jebelli:..
    14. Kademe kademe düşecek! Enflasyonda..
    15. Bağçeşme itfaiye binasının tüm katları..
    16. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    17. Kartepe’de mezarlıklara bayram bakımı
    18. Hayvan pazarında kurban hareketliliği
    19. GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma..
    20. Beşiktaş'ın yeni transferi bugün..
    21. "Türkiye ile Azerbaycan zor günlerde..
    22. Fehmi Koru 'ben yokum' dese de yeni..
    23. Başkan Gökhan Yüksel: “Sporda..
    24. Laleli’de ’mikro ihracat’ uygulamasına..
    25. ‘Etleri çiğ ve az pişmiş olarak..
    26. Kırşehir’de ihracat yükselişte
    27. İzmitli çocuklar bayramda gülümseyecek
    28. Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi!
    29. Garanti BBVA'dan "Bayram Kredisi"..
    30. Otomobil koyun sürüsüne daldı, 15..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'