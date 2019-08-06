Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar MSB'de devam ediyor
Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik Amerika askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerin bugünkü bölümü 10.30'da Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı.06 Ağustos 2019 Salı 11:19
Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerin bugünkü kısmının 10.30'da Bakanlık'ta başladığı bildirildi.
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