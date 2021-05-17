Güvenli bölgedeki Suriyeliler de aşılanıyor

yeniakit.com.tr Ankara

Suriye’nin kuzeyinde Mehmetçik tarafından güvenliği sağlanan ve çatışmasızlık bölgeleri içerisinde bulunan Suriyelilerin aşılama çalışmaları devam ediyor. DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ile Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI), Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulan Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Suriye’ye de aşı göndermeye başladı.

Bu kapsamda Türkiye’nin kontrolü altında bulunan bölgeler için 203 bin doz aşı ulaştırılarak, öncelikle sağlık çalışanları olmak üzere riskli gruplardaki Suriyelilere uygulanmaya devam ediliyor.

Sözde doktorlar terörist PKK için aşı istiyor

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG/PKK sözde doktorları devreye sokarak DSÖ’den acil aşı talebinde bulundu.

Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Sınır Tanımayan sözde Doktorlar Örgütü (MSF) ise DSÖ’den başta Suriye olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde aşıları adil şekilde dağıtmamasını bahane ederek, örgütün kontrolündeki bölgelere de aşı gönderilmesini istedi.